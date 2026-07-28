/भाजपा में बड़ी बगावत, डोंगरगढ़ में 111 कार्यकर्ताओं का सामूहिक इस्तीफा, उठाए गंभीर सवाल

पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और शक्ति केंद्र प्रभारी तुलसी मिश्रा ने डोंगरगढ़ शहर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां केवल चार व्यक्तियों द्वारा पार्टी का संचालन होता है. उन्होंने आरोप लगाया कि शहर भाजपा के पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी के सामने नतमस्तक हैं और कांग्रेस के इशारों पर काम करते हैं.







111 कार्यकर्ताओं का इस्तीफा

वहीं, इस्तीफा देने वालों में शामिल वीरेंद्र साहू ने बताया कि वे लोग शहर मंडल अध्यक्ष की कार्यशैली से नाराज हैं और पार्टी में कुछ लोगों द्वारा एकाधिकार जमा रखा गया है. साथ ही परिवारवाद खुलकर देखने को मिल रहा है, जिससे नाराज होकर 111 कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दिया है. वीरेंद्र साहू ने गंभीर आरोप लगाया कि इस्तीफे के बाद कुछ कार्यकर्ताओं को फोन पर धमकियां भी मिल रही हैं.