/भाजपा में बड़ी बगावत, डोंगरगढ़ में 111 कार्यकर्ताओं का सामूहिक इस्तीफा, उठाए गंभीर सवाल

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Rajnandgaon BJP Resignation News: बीते दिनों जिले के डोंगरगढ़ शहर भाजपा मंडल के 111 कार्यकर्ताओं का सामूहिक इस्तीफा सामने आया था, जिसमें मंडल, जिला एवं प्रदेश मोर्चा-प्रकोष्ठ के वर्तमान एवं पूर्व पदाधिकारी, पूर्व पार्षद, बूथ अध्यक्ष, सक्रिय सदस्य और शक्ति केंद्र प्रभारी शामिल हैं. सभी ने संयुक्त रूप से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सामूहिक इस्तीफे की घोषणा की है. जिसके बाद पहली बार कैमरे के सामने इस्तीफा देने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी.
पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और शक्ति केंद्र प्रभारी तुलसी मिश्रा ने डोंगरगढ़ शहर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां केवल चार व्यक्तियों द्वारा पार्टी का संचालन होता है. उन्होंने आरोप लगाया कि शहर भाजपा के पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी के सामने नतमस्तक हैं और कांग्रेस के इशारों पर काम करते हैं.
111 कार्यकर्ताओं का इस्तीफा
वहीं, इस्तीफा देने वालों में शामिल वीरेंद्र साहू ने बताया कि वे लोग शहर मंडल अध्यक्ष की कार्यशैली से नाराज हैं और पार्टी में कुछ लोगों द्वारा एकाधिकार जमा रखा गया है. साथ ही परिवारवाद खुलकर देखने को मिल रहा है, जिससे नाराज होकर 111 कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दिया है. वीरेंद्र साहू ने गंभीर आरोप लगाया कि इस्तीफे के बाद कुछ कार्यकर्ताओं को फोन पर धमकियां भी मिल रही हैं.
जिला अध्यक्ष ने क्या कहा ?
पूरे मामले को लेकर जिला भाजपा अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत ने कहा कि उन्हें भी सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी लगी है. किसी भी कार्यकर्ता द्वारा उन्हें कार्यालय पहुंचकर इस्तीफा नहीं सौंपा गया है. हालांकि, जिला अध्यक्ष ने यह स्वीकार किया कि डोंगरगढ़ शहर भाजपा में आंतरिक रूप से चल रहे विषय की जानकारी उन्हें पहले से थी और वे लगातार इसे ठीक करने का प्रयास भी कर रहे थे. इस्तीफे पर उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्हें इस्तीफे की प्रति मिलेगी, पार्टी के निर्णय से अवगत कराया जाएगा.
कई गंभीर सवाल भी उठाए
डोंगरगढ़ शहर भाजपा मंडल में अब कार्यकर्ताओं का विरोध पार्टी के अंदर से निकलकर बाहर आ चुका है और शहर भाजपा मंडल की कार्यप्रणाली को लेकर इस्तीफे में कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए गए हैं. ऐसे में देखना होगा कि जिला और प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता डोंगरगढ़ शहर में उपजे इस विवाद को शांत कर पाते हैं या फिर आगे भी ऐसी बगावत देखने को मिलेगी.
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