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भाजपा में बड़ी बगावत, डोंगरगढ़ में 111 कार्यकर्ताओं का सामूहिक इस्तीफा, उठाए गंभीर सवाल

Dongargarh BJP News: राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ शहर भाजपा मंडल में 111 कार्यकर्ताओं के सामूहिक इस्तीफे से राजनीतिक हलचल मच गई है. इस्तीफा देने वालों ने मंडल अध्यक्ष की कार्यशैली, परिवारवाद और एकाधिकार के आरोप लगाए हैं. जिला भाजपा अध्यक्ष ने मामले की जांच और पार्टी निर्णय की बात कही है.

Written ByZee Media BureauEdited ByManish kushawah
Published: Jul 28, 2026, 07:31 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 07:31 PM IST
भाजपा में बड़ी बगावत, डोंगरगढ़ में 111 कार्यकर्ताओं का सामूहिक इस्तीफा, उठाए गंभीर सवाल
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