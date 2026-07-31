/छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार की बड़ी सौगात, डोंगरगढ़-कटघोरा समेत 3 नई रेल लाइन मंजूरी, इन क्षेत्रों को मिलेगा फायदा

नई दिल्ली में हुई एक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और राजनांदगांव लोकसभा सांसद संतोष पांडे ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की. राज्य में रेलवे के विस्तार से जुड़ी कई योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई. इस बैठक के दौरान डोंगरगढ़ से कटघोरा तक एक नई रेलवे लाइन बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया. इसके अलावा केंद्रीय रेल मंत्री ने इस प्रोजेक्ट के साथ-साथ बस्तर क्षेत्र के लिए दो नई रेलवे लाइनों को भी मंजूरी दी. उम्मीद जताई जा रही है कि, इन प्रोजेक्ट्स से औद्योगिक, व्यावसायिक और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी.