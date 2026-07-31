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छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार की बड़ी सौगात, डोंगरगढ़-कटघोरा समेत 3 नई रेल लाइन मंजूरी, इन क्षेत्रों को मिलेगा फायदा

Dongargarh Katghora New Railway Line: डोंगरगढ़-कटघोरा रेल लाइन समेत बस्तर की दो नई रेल परियोजनाओं को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है. नई दिल्ली में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और राजनांदगांव लोकसभा सांसद संतोष पांडे ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर इसपर चर्चा की.

Written ByPooja
Published: Jul 31, 2026, 08:21 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 10:43 AM IST
छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार की बड़ी सौगात, डोंगरगढ़-कटघोरा समेत 3 नई रेल लाइन मंजूरी, इन क्षेत्रों को मिलेगा फायदा

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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