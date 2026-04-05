'सॉरी मम्मी-पापा, अब कभी परेशान नहीं करूंगी...' छात्रा ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में लिखी भावुक बात

Chhattisgarh Crime News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित भिलाई में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 11वीं कक्षा की एक छात्रा जो अकलोरडीह की रहने वाली थी ने फांसी लगाकर अपनी जान देने जैसा बेहद दुखद कदम उठा लिया. यह छात्रा बचपन से ही अपने मामा के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी. वह जरवाय के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा थी. मिली जानकारी के अनुसार वह पिछले दो दिनों से अपने माता-पिता से मिलने गई हुई थी, और वहां से लौटने के तुरंत बाद ही उसने यह जानलेवा फैसला ले लिया.

मृतका अपने पीछे एक सुसाइड नोट भी छोड़ गई, जिसमें उसने लिखा कि "सॉरी मम्मी पापा अब कभी आपको परेशान नहीं करूंगी." फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

फांसी लगाकर किया सुसाइड

दरअसल, भिलाई के अकलोर डीह की रहने वाली और जरवाय के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में 11वीं कक्षा की छात्रा वीणा ठाकुर हर रोज की तरह रात का खाना खाने के बाद देर रात अपने कमरे में थी. हालांकि, जब अगले दिन देर तक भी उसका दरवाजा नहीं खुला, तो उसके परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़ने पर उन्होंने वीणा ठाकुर का शव छत के पंखे से एक दुपट्टे के सहारे लटका हुआ पाया. इसके बाद पुलिस ने शव को नीचे उतारा, जरूरी शुरुआती औपचारिकताएं पूरी कीं और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए मर्चुरी भेज दिया.

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सुसाइड नोट में लिखी भावुक बात

बता दें कि वीणा ठाकुर बचपन से ही अपने मामा के साथ रह रही थी और वहीं रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी. दो दिन पहले ही वह अपने माता-पिता से मिलने गई थी, लेकिन वापस लौटने के कुछ ही समय बाद उसने दुखद रूप से अपनी जान दे दी. जांच के दौरान पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें लिखी बातों ने हर किसी को गहरे तौर पर भावुक कर दिया. वीणा ने लिखा था, "सॉरी, मम्मी और पापा; मैं अब आपको कभी परेशान नहीं करूंगी." हालांकि, उसके आत्महत्या करने के पीछे के सही कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. फिलहाल, पुलिस उसके परिवार वालों से पूछताछ कर रही है और इस मामले की गहन जांच कर रही है.

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