बिटकॉइन में निवेश के नाम पर बड़ी ठगी, मुनाफे का लालच देकर महिला से ऐंठे लाखों, रायपुर से आरोपी गिरफ्तार

Durg Bitcoin Fraud: छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बिटकॉइन में निवेश के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है. आरोपी ने पीड़ित को कम समय में ज्यादा मुनाफा दिलाने का लालच देकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया था. दरअसल बिटकॉइन में निवेश कर हर महीने 12 से 13 प्रतिशत का भारी मुनाफा कमाने का लालच देकर एक महिला से 7.50 लाख रुपये की ठगी करने वाले शातिर आरोपी को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गए आरोपी का नाम पीलादास मानिकपुरी है, जो की रायपुर के चंगोराभाठा का रहने वाला है.

दरअसल प्रार्थिया देवकी सोनकर ने सिटी कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि, आरोपी पीलादास ने बिटकॉइन में निवेश के नाम पर झांसा देकर उनसे अलग-अलग किस्तों में नगद और यूपीआई के माध्यम से कुल 7,50,000 रुपये ऐंठ लिए. शुरुआत में आरोपी ने विश्वास जीतने के लिए कुछ रकम वापस की, लेकिन बाद में बची हुई मुख्य राशि डकार गया और अपना फोन बंद कर फरार हो गया. साइबर सेल और पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपी को रायपुर से घेराबंदी कर हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की गई पहले तो आरोपी ने पुलिस को गुमराह किया.

आरोपी रायपुर से गिरफ्तार

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लेकिन जब पुलिस ने सख्ती बरती तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है पुलिस ने आरोपी का मोबाइल फोन भी जब्त किया है. वहीं उसके सारे कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी निकल जा रहे हैं. पुलिस विवेचना कर रही है कि इसके अलावा आरोपी ने कितने लोगों को इस तरह से अपने जाल में फंसा कर कितने लोगों से ठगी की है. आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.

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