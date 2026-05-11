गोलगप्पे खाने के हैं शौकीन, तो हो जाएं सावधान, दुर्ग में 25 लोग बीमार, मचा हड़कंप

Durg News: दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक के बेलोदी गांव में गुपचुप और चाट खाने के बाद करीब 25 लोगों की तबीयत बिगड़ गई. अचानक कई लोगों को उल्टी, दस्त और जी मिचलाने की शिकायत होने लगी. घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया. प्रभावित लोगों में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल बताए जा रहे हैं. ग्रामीणों ने तुरंत स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी, जिसके बाद मेडिकल टीम मौके पर पहुंची और लोगों की जांच शुरू की गई. फिलहाल सभी मरीजों की हालत सामान्य बताई जा रही है.

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर बीमार लोगों का प्राथमिक उपचार शुरू किया. कुछ मरीजों को पाटन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है. वहीं कई लोगों का उपचार घर पर ही किया जा रहा है. डॉक्टरों के मुताबिक, शुरुआती जांच में फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है. मेडिकल टीम ने मरीजों से पूछताछ कर उनके खानपान की जानकारी जुटाई. साथ ही गांव में अन्य लोगों के स्वास्थ्य पर भी नजर रखी जा रही है.

जांच के लिए भेजे सैंपल

ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक, गांव के बाजार में लगी चाट और गुपचुप की दुकान पर बड़ी संख्या में लोगों ने नाश्ता किया था. इसके कुछ समय बाद लोगों को पेट दर्द, उल्टी और दस्त जैसी समस्याएं होने लगीं. माना जा रहा है कि दूषित पानी या खराब सामग्री के इस्तेमाल की वजह से लोग बीमार पड़े. प्रशासन ने दुकान से खाद्य सामग्री के नमूने भी लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा. रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग

घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर रहा है. अधिकारियों ने लोगों से बाहर की खुली खाद्य सामग्री खाने से बचने और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने की अपील की है. गांव में स्वास्थ्य टीम लगातार निगरानी कर रही है ताकि किसी और व्यक्ति की तबीयत खराब न हो. फिलहाल सभी मरीजों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के प्रयास किए जाएंगे.

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