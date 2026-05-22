दुर्ग में भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, फर्जी बैंक खातों के जरिए डकारे लाखों, 2 आरोपी गिरफ्तार

Durg Crime News: दुर्ग में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में बड़े फर्जीवाड़ी का खुलासा हुआ है. शासकीय योजना की प्रोत्साहन राशि को फर्जी बैंक खातों में स्थानांतरित कर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों का नाम दीपक कुमार यादव और लीलेश्वर यादव है, जो की दुर्ग जिले के धमधा और पाटन के रहने वाले हैं.

दरअसल धमधा और पाटन के रहने वाले 107 हितग्राहियों से लगभग 17 लाख 10 हजार रुपए से अधिक की राशि गड़बड़ी कर अन्य खातों में ट्रांसफर कर दी गई. जिसकी जानकारी लगते ही जनपद पंचायत धमधा के मुख्य कार्यपालिका अधिकारी ने धमधा थाने में 17 मई को लिखित में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में बताया गया कि भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के पात्र हितग्राहियों के खाते में आने वाली शासकीय राशि संदिग्ध खातों में भेजी जा रही है. जिसके बाद जांच करने पर पता चला कि धमधा के 44 हितग्राहियों के चार लाख 50 हजार और पाटन क्षेत्र के 63 हितग्राहियों के 12 लाख 60 हजार रुपये दूसरे खाते में भेज दिए गए. विवेचना करने पर पता चला कि आरोपियों को योजना संबंधित खातों के आईडी पासवर्ड की जानकारी थी. इसी अधिकृत एक्सेस का दुरुपयोग कर आरोपियों ने हितग्राहियों के वास्तविक बैंक खातो की जगह अपने नियंत्रण वाले बैंक खातों की जानकारी दर्ज कर दी. जिसके बाद योजना की राशि सीधे उनके खातों में जाने लगी.

दो आरोपी गिरफ्तार

मामले की जांच शुरू होने पर आरोपी ने राशि का एक हिस्सा वापस भी जमा कर दिया था. पुलिस ने दीपक यादव और लिलेश्वर यादव को गिरफ्तार कर लिया है. घटना में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन, नकद निकासी कार्ड और बैंक दस्तावेज उनके कब्जो से बरामद कर लिए गए हैं. दोनों आरोपियों को अदालत के समक्ष पेश किया गया है. फिलहाल पुलिस दोनों ही आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

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