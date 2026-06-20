राज्य चुनें
Special Trains For NEET Students: नीट (UG) 2026 री-एग्जाम (NEET UG 2026) में शामिल होने वाले छात्रों की यात्रा आसान बनाने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (South East Central Railway) ने विशेष इंतजाम किए हैं. परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए रेलवे ने विशेष मेमू ट्रेनों (Special Trains For NEET Students) के संचालन के साथ-साथ कई नियमित ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने का फैसला किया है. इस पहल का उद्देश्य परीक्षार्थियों को सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध करना है.
परीक्षार्थियों के लिए चलाई जाएंगी 4 मेमू ट्रेनें
इन ट्रेनों में जोड़े जाएंगे अतिरिक्त कोच
नीट 2026 के दौरान यात्रियों की संभावित भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने 10 ट्रेनों में कुल 40 अतिरिक्त जनरल कोच जोड़ने का फैसला किया है. 20 से 24 जून तक चलने वाली हसदेव एक्सप्रेस में प्रतिदिन सात अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे. इसके अलावा 19 से 23 जून के बीच बिलासपुर-रीवा, टाटानगर-इतवारी और टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस में दो-दो अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे. रेलवे प्रशासन ने परीक्षार्थियों से समय पर स्टेशन पहुंचने और उपलब्ध कराई गई विशेष यात्रा सुविधाओं का उपयोग करने की अपील की है.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट