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NEET परीक्षार्थियों के लिए रेलवे का बड़ा तोहफा, इन रूटों पर दौड़ेंगी 4 स्पेशल ट्रेनें, इन ट्रेनों में बढ़ाए गए कोच

NEET UG Re-Exam 2026: नीट (UG) 2026 री-एग्जाम को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने विशेष व्यवस्था की है. परीक्षार्थियों के लिए 20 और 21 जून को कोरबा-दुर्ग के बीच 4 मेमू ट्रेनें चलाई जाएंगी और कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे.

Written ByPooja
Published: Jun 20, 2026, 06:33 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 06:48 AM IST
NEET परीक्षार्थियों के लिए रेलवे का बड़ा तोहफा, इन रूटों पर दौड़ेंगी 4 स्पेशल ट्रेनें, इन ट्रेनों में बढ़ाए गए कोच

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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