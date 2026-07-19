/दुर्ग में स्कूली बच्चों को चॉकलेट बताकर खिलाई प्रतिबंधित नशीली दवा, खाते ही आए चक्कर, 4 छात्र अस्पताल में भर्ती

चॉकलेट बताकर खिलाई प्रतिबंधित नशीली दवा

बताया जा रहा है कि 10वीं क्लास के एक छात्र ने अपने क्लासमेट्स को चॉकलेट बताकर एक प्रतिबंधित दवा खिला दी. इसके बाद बच्चे एक-एक करके बीमार पड़ने लगे और उन्हें चक्कर आने, बेहोश होने और शरीर में अकड़न जैसी दिक्कतें होने लगीं. इस घटना से परिवारों में घबराहट फैल गई. दवा खाने वाले बच्चों में तनेश्वर यादव, हर्ष सिन्हा, भूपेंद्र साहू, विवेक कुंभकार, नैतिक रामटेके, तुषार धीमर, लकेश धीमर और फनीश निषाद शामिल हैं. परिवार वालों ने बताया कि बच्चों को अचानक चक्कर आए और वे बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया. अभी चार बच्चों का इलाज चल रहा है, जबकि बाकी चार को इलाज के बाद घर भेज दिया गया.