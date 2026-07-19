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दुर्ग में स्कूली बच्चों को चॉकलेट बताकर खिलाई प्रतिबंधित नशीली दवा, खाते ही आए चक्कर, 4 छात्र अस्पताल में भर्ती

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पंचशील नगर स्थित शासकीय चंद्रशेखर आजाद स्कूल में नशीली दवा खाने से 10वीं कक्षा के आठ छात्र बीमार पड़ गए. दरअसल, उसी कक्षा के एक छात्र ने दूसरे बच्चों को यह प्रतिबंधित नशीली दवा चॉकलेट बताकर दिया था.

Written ByHitesh SharmaEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jul 19, 2026, 11:38 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 11:38 AM IST
दुर्ग में स्कूली बच्चों को चॉकलेट बताकर खिलाई प्रतिबंधित नशीली दवा, खाते ही आए चक्कर, 4 छात्र अस्पताल में भर्ती
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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