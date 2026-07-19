/दुर्ग में स्कूली बच्चों को चॉकलेट बताकर खिलाई प्रतिबंधित नशीली दवा, खाते ही आए चक्कर, 4 छात्र अस्पताल में भर्ती

राज्य चुनें
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्कूली बच्चे तेजी से नशे की लत का शिकार हो रहे हैं. ताजा मामला दुर्ग के पंचशील नगर स्थित सरकारी चंद्रशेखर आजाद हायर सेकेंडरी स्कूल का है, जहां नशीली दवा खाने से आठ बच्चे बीमार पड़ गए. इनमें से कुछ बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और कुछ इलाज के बाद घर लौट आए हैं, जबकि एक बच्चे नैतिक रामटेके को ICU में भर्ती किया गया है.
चॉकलेट बताकर खिलाई प्रतिबंधित नशीली दवा
बताया जा रहा है कि 10वीं क्लास के एक छात्र ने अपने क्लासमेट्स को चॉकलेट बताकर एक प्रतिबंधित दवा खिला दी. इसके बाद बच्चे एक-एक करके बीमार पड़ने लगे और उन्हें चक्कर आने, बेहोश होने और शरीर में अकड़न जैसी दिक्कतें होने लगीं. इस घटना से परिवारों में घबराहट फैल गई. दवा खाने वाले बच्चों में तनेश्वर यादव, हर्ष सिन्हा, भूपेंद्र साहू, विवेक कुंभकार, नैतिक रामटेके, तुषार धीमर, लकेश धीमर और फनीश निषाद शामिल हैं. परिवार वालों ने बताया कि बच्चों को अचानक चक्कर आए और वे बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया. अभी चार बच्चों का इलाज चल रहा है, जबकि बाकी चार को इलाज के बाद घर भेज दिया गया.
स्कूल की प्रिंसिपल नलिनी वर्मा ने बताया कि प्रतिबंधित दवा का सेवन 10वीं कक्षा के एक छात्र द्वारा कराया गया था. स्कूल के शिक्षकों को इसकी जानकारी नहीं थी. घटना की सूचना जिला प्रशासन को दे दी गई है. कोतवाली पुलिस स्टेशन ने आरोपी छात्र के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
4 छात्र अस्पताल में भर्ती
पुलिस के अनुसार 16 जुलाई की दोपहर अचानक बीमार पड़ने पर एक छात्र को अस्पताल ले जाया गया. अगले दो दिनों में तीन और छात्र भी बीमार पड़ गए. जांच से पता चला कि उन सभी ने एक ही तरह की गोलियां खाई थीं. अभी चार छात्र अस्पताल में भर्ती हैं. एक ने चार गोलियां खाई थीं, दूसरे ने दो और तीसरे ने एक गोली. सभी का इलाज चल रहा है और डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत में सुधार हो रहा है.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!