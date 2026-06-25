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छत्तीसगढ़ में तंत्र-मंत्र के नाम पर महिला से लाखों की ठगी, जिन्न-प्रेत का दिखाया डर, पुलिस ने शुरू की जांच

Durg News: छत्तीसगढ़ के भिलाई में धोखाधड़ी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां तांत्रिक अनुष्ठानों, पूजा-पाठ और सरकारी नौकरी दिलाने के बहाने एक महिला से ₹85 लाख की ठगी की गई. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

Written ByHitesh SharmaEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 25, 2026, 12:26 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 12:26 PM IST
छत्तीसगढ़ में तंत्र-मंत्र के नाम पर महिला से लाखों की ठगी, जिन्न-प्रेत का दिखाया डर, पुलिस ने शुरू की जांच
Image Credit: एआई जनरेटेड फोटोSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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