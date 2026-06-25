डरा-धमकाकर पैसे मांगता था

इतना ही नहीं, उसने यह भी कहा कि अगर पूजा पूरी नहीं की गईं तो महिला के पति का एक्सीडेंट हो सकता है. बाद में जब महिला के पति की सड़क हादसे में मौत हो गई, तो आरोपी ने उसके डर और दुख का फायदा उठाकर पैसे की मांग जारी रखी. इसके बाद उसने महिला के बेटे को स्टॉक मार्केट और ऑनलाइन ट्रेडिंग से ज्यादा मुनाफे का लालच दिया. उसने जेल में होने, मां की बीमारी और पिता की मौत जैसे कई बहाने बनाकर भी पैसे लिए. जब महिला ने पैसे वापस मांगे तो उसने अपनी कलाई कटी हुई अपनी एक WhatsApp फ़ोटो भेजकर उस पर मानसिक दबाव डाला.