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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला से घरेलू समस्याओं को सुलझाने तंत्र-मंत्र और पूजा-पाठ करने और सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लगभग ₹85 लाख की ठगी की गई. भिलाई नगर कोतवाली पुलिस ने जबलपुर के रहने वाले एक शख्स के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
तंत्र-मंत्र के नाम पर लाखों की ठगी
दरअसल, भिलाई की रहने वाली संगीता कश्यप ने लिखित शिकायत दर्ज कराई कि नवंबर 2023 में रायपुर में एक पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान उनकी मुलाकात आरोपी पवन से हुई थी. बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी पारिवारिक समस्याओं का जिक्र किया. आरोपी ने इसका फायदा उठाते हुए कहा कि वह तंत्र-मंत्र और विशेष पूजा-पाठ से इन समस्याओं को हल कर सकता है. पवन ने ग्रहों के दोष और जिन्न या बुरी आत्माओं के साये का डर दिखाकर, जबलपुर में गुप्त अनुष्ठान करने के बहाने उनसे बार-बार पैसे ऐंठे.
डरा-धमकाकर पैसे मांगता था
इतना ही नहीं, उसने यह भी कहा कि अगर पूजा पूरी नहीं की गईं तो महिला के पति का एक्सीडेंट हो सकता है. बाद में जब महिला के पति की सड़क हादसे में मौत हो गई, तो आरोपी ने उसके डर और दुख का फायदा उठाकर पैसे की मांग जारी रखी. इसके बाद उसने महिला के बेटे को स्टॉक मार्केट और ऑनलाइन ट्रेडिंग से ज्यादा मुनाफे का लालच दिया. उसने जेल में होने, मां की बीमारी और पिता की मौत जैसे कई बहाने बनाकर भी पैसे लिए. जब महिला ने पैसे वापस मांगे तो उसने अपनी कलाई कटी हुई अपनी एक WhatsApp फ़ोटो भेजकर उस पर मानसिक दबाव डाला.
जांच में जुटी पुलिस
ठगी का यह सिलसिला यहीं नहीं रुका. हद तो तब हो गई जब उसने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र तक थमा दिए. धोखाधड़ी का शिकार होने के बाद महिला आर्थिक तंगी और मानसिक परेशानी से घिर गई. इसके बाद उसने पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई और पुलिस को कई बैंक ट्रांजैक्शन, मोबाइल चैट और दस्तावेज सौंपे, जिनकी पुलिस अब जांच कर रही है.
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