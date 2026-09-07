/फोन पर दोस्त के साथ घूमने का प्लान बना रहा था युवराज, अचानक सुनाई दी तेज आवाज...दिल्ली सत्य निकेतन इमारत हादसे में दुर्ग के छात्र की मौत

जानकारी के मुताबिक, घटना के समय युवराज मोबाइल फोन पर अपने दोस्त आर्यन से बात कर रहा था. दोनों दोस्त बाहर जाने की योजना बना रहे थे. तभी अचानक यह हादसा हुआ. ⁠बातचीत के दौरान अचानक आवाज आनी बंद हो गई, आर्यन फोन पर लगातार हेलो-हेलो चिल्लाता रहा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली और करीब एक मिनट बाद कॉल कट गई. ⁠दोबारा संपर्क न होने पर परेशान आर्यन को जब सत्य निकेतन में इमारत गिरने की खबर मिली, तो वह तुरंत अपने दोस्त को ढूंढने मौके पर पहुंचा, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था. ⁠घटनास्थल पर तलाश के कुछ घंटे बाद आर्यन को युवराज की मौत खबर मिली, उसे बताया गया की युवराज की डेड बॉडी एम्स के ट्रॉमा सेंटर में है.