/फोन पर दोस्त के साथ घूमने का प्लान बना रहा था युवराज, अचानक सुनाई दी तेज आवाज...दिल्ली सत्य निकेतन इमारत हादसे में दुर्ग के छात्र की मौत

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दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में पीजी इमारत गिरने से दुर्ग के एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं. हादसे में दुर्ग निवासी 20 वर्षीय युवराज सोनी की मौत हो गई. युवराज दिल्ली विश्वविद्यालय के मोतीलाल नेहरू कॉलेज में बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था. बताया जा रहा है कि युवाराज छुट्टियां बिताने के बाद महज तीन दिन पहले ही दुर्ग से दिल्ली लौटा था. इसके कुछ ही दिनों बाद हुए इस दर्दनाक हादसे में उसकी जान चली गई. घटना की खबर जैसे ही दुर्ग में उसके परिवार और परिचितों तक पहुंची, वहां शोक की लहर दौड़ गई.
जानकारी के मुताबिक, घटना के समय युवराज मोबाइल फोन पर अपने दोस्त आर्यन से बात कर रहा था. दोनों दोस्त बाहर जाने की योजना बना रहे थे. तभी अचानक यह हादसा हुआ. बातचीत के दौरान अचानक आवाज आनी बंद हो गई, आर्यन फोन पर लगातार हेलो-हेलो चिल्लाता रहा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली और करीब एक मिनट बाद कॉल कट गई. दोबारा संपर्क न होने पर परेशान आर्यन को जब सत्य निकेतन में इमारत गिरने की खबर मिली, तो वह तुरंत अपने दोस्त को ढूंढने मौके पर पहुंचा, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था. घटनास्थल पर तलाश के कुछ घंटे बाद आर्यन को युवराज की मौत खबर मिली, उसे बताया गया की युवराज की डेड बॉडी एम्स के ट्रॉमा सेंटर में है.
परिवार में शोक की लहर
जैसे ही दुर्ग में युवराज की मौत की खबर उसके परिवार को मिली, वे गहरे दुख में डूब गए. खबर मिलते ही परिजन तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हो गए. युवराज पढ़ाई और भविष्य के सपनों को लेकर सिर्फ 20 साल की उम्र में दिल्ली गया था, लेकिन उसकी मौत ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया. एक दोस्त के साथ हुई आम सी फोन पर बातचीत कुछ ही पलों में एक दुखद हादसे में बदल गई, जिसमें दुर्ग के इस युवा छात्र की जान चली गई.
अब तक 9 लोगों की मौत
रविवार को दिल्ली के सत्य निकेतन में लगभग 50 साल पुरानी 5 मंजिला इमारत भरभराकर गिर गई. बताया जा रहा है कि इमारत के बेसमेंट में मरम्मत का काम चल रहा था. काम के दौरान एक पिलर कमजोर हो गया, जिससे इमारत की मजबूती पर असर पड़ा और वह ढह गई. इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है. हादसे के बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है. फिलहाल मौके पर रेस्क्यू का काम चल रहा है.
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