बॉयफ्रेंड को थी पैसों की जरूरत, प्रेमिका ने जिस घर को संभाला वहीं की चोरी, प्रेमी संग गिरफ्तार

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Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से रिश्ते और भरोसे को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. सुपेला थाना क्षेत्र के सूर्या विहार कॉलोनी में एक केयरटेकर महिला ने अपने बॉयफ्रेंड की पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए उस परिवार को ही चूना लगा दिया, जिसने दो साल तक उस पर अंधा भरोसा किया था. पुलिस ने तकनीकी जांच के आधार पर आरोपी महिला ममता चौहान और उसके प्रेमी शीतल वर्मा को रायपुर से गिरफ्तार कर लिया है.
शादी की व्यस्तता का उठाया फायदा
शिकायतकर्ता रोहन कुखरानिया ने पुलिस को बताया कि साल 2024 में उन्होंने अपनी बूढ़ी मां की देखभाल के लिए एक होम केयर सर्विस से माध्यम से ममता चौहान को केयरटेकर रखा था. मां के निधन के बाद भी ममता घर का काम करती रही. दो साल से साथ रहने के कारण उसे घर की अलमारी और पैसों की पूरी जानकारी थी. 26 और 27 जून 2026 को घर में भतीजी की शादी का कार्यक्रम था. पूरा परिवार व्यस्त था, जिसका फायदा उठाकर ममता ने अलमारी से 24 हजार रुपए चुरा लिए और बिना बताए भाग गई.
बॉयफ्रेंड के उकसाने पर रची साजिश
जब परिवार ने अलमारी देखी, तो कैश गायब था. इसके बाद सुपेला थाना में शिकायत दर्ज कराई गई. पुलिस ने जब ममता के मोबाइल नंबर की तकनीकी जांच और लोकेशन ट्रेस की, तो वह रायपुर में अपने बॉयफ्रेंड शीतल वर्मा के साथ मिली. पूछताछ में ममता ने कुबूल किया कि उसके प्रेमी शातिल को पैसों की सख्त जरूरत थी और उसी के उकसाने पर उसने चोरी की इस पूरी साजिश का अंजाम दिया.
न्यायिक रिमांड पर आरोपी
पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों के कब्जे से 23, 500 कैश और दो मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं. जब्त किए गए सामान और नकदी की कुल कीमत 43,500 बताई जा रही है. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.
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