Add Zee Business As A Preferred Source
App

बॉयफ्रेंड को थी पैसों की जरूरत, प्रेमिका ने जिस घर को संभाला वहीं की चोरी, प्रेमी संग गिरफ्तार

Durg News-दुर्ग में एक केयरटेकर महिला ने अपने बॉयफ्रेंड की पैसों की जरूरत पूरी करने के लिए उस घर में चोरी की जहां वह 2 साल से काम कर रही थी. युवती ने घर से 24 हजार रुपए कैश चुराया और फरार हो गई. पुलिस ने आरोपी युवती और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है.

Written ByHarsh Katare
Published: Jul 04, 2026, 01:35 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 01:35 PM IST
बॉयफ्रेंड को थी पैसों की जरूरत, प्रेमिका ने जिस घर को संभाला वहीं की चोरी, प्रेमी संग गिरफ्तार
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Harsh Katare

Harsh Katare

हर्ष कटारे एक युवा और होनहार डिजिटल पत्रकार हैं. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ (MP-CG) डिजिटल टीम में बतौर सब-एडिटर कार्यरत हैं. हर्ष की पकड़ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम और समसामयिक विषयों की सटीक एवं रियल-टाइम रिपोर्टिंग में है.

साल 2023 में News18 जैसे प्रतिष्ठित न्यूज नेटवर्क से अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत करने वाले हर्ष को डिजिटल न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस की अच्छी समझ है. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के जटिल राजनीतिक समीकरणों और जमीनी खबरों (हाइपरलोकल न्यूज़) को आसान और स्पष्ट भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनका मजबूत पक्ष है.

आप हर्ष कटारे से सीधे harsh.katare@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा रियल-टाइम न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (ट्विटर) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बड़वानी में दर्दनाक हादसा, एक ही बिस्तर पर सो रहे दो भाइयों की मौत
Barwani News1 hr ago
2
ujjain news1 hr ago
3
bhopal news2 hrs ago
4
Sehore news3 hrs ago
5
harda heavy rains3 hrs ago