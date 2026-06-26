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लखनऊ अग्निकांड के बाद दुर्ग में अलर्ट मोड पर विभाग, सिविक सेंटर के 8 कोचिंग संस्थान सील

Durg News-लखनऊ अग्निकांड के बाद दुर्ग प्रशासन ने सिविक सेंटर के कोचिंग संस्थानों में फायर सेफ्टी की जांच की. नियमों की अनेदेखी करने पर 8 कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया गया.

Written ByHitesh SharmaEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 26, 2026, 03:20 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 03:20 PM IST
लखनऊ अग्निकांड के बाद दुर्ग में अलर्ट मोड पर विभाग, सिविक सेंटर के 8 कोचिंग संस्थान सील
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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