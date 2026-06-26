लखनऊ अग्निकांड के बाद दुर्ग में अलर्ट मोड पर विभाग, सिविक सेंटर के 8 कोचिंग संस्थान सील

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Durg Fire Safety Checks-लखनऊ में कोचिंग सेंटर में हुई भीषण अग्निकांड की घटना के बाद दुर्ग जिला प्रशासन और अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है. विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिले के प्रमुख एजुकेशन हब सिविक सेंटर स्थित विभिन्न कोचिंग संस्थानों में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया. सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतरने पर 8 कोचिंग संस्थानों को प्रशासन ने सील कर दिया.
सुरक्षा मानकों की जांच की गई
जांच के दौरान अग्निशमन अधिकारी नागेंद्र सिंह की टीम ने कोचिंग सेंटरों में फायर सेफ्टी उपकरण, आपातकालीन निकास मार्ग, विद्युत व्यवस्था और भवन सुरक्षा मानकों की बारीकी से जांच की तो वहीं कई कोचिंग सेंटरों में कुछ खामियां मिली. जिसके बाद संचालको को समझाइश दी गई. 8 कोचिंग सेंटर को सील भी किया गया है.
फायर सेफ्टी नियमों का नहीं हो रहा पालन
दरअसल, जांच के दौरान चौंकाने वाली स्थिति सामने आई सिविक सेंटर में संचालित करीब 100 से अधिक कोचिंग संस्थानों में से कुछ संस्थानो में फायर सेफ्टी के आवश्यक नियमों का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया जा रहा था. कई संस्थानों में अग्निशमन यंत्र नहीं मिले तो कई जगहों पर आपातकालीन स्थिति में बाहर निकलने के लिए अलग रास्ते की व्यवस्था नहीं थी. इसके अलावा फायर अलार्म सिस्टम और प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की भी कमी पाई गई.
8 कोचिंग सेंटर सील
अग्निशमन अधिकारी नागेंद्र सिंह ने बताया कि निरीक्षण के दौरान मिली सभी कमियों की जानकारी कोचिंग संचालकों को दे दी गई है. 8 कोचिंग सेंटर को सील किया गया है और कुछ अन्य कोचिंग संस्थान को तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं. जिला प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित फायर सेफ्टी मानकों का पालन नहीं किया गया तो अन्य कोचिंग संस्थानों को भी सील करने की कार्रवाई की जाएगी.
हजारों छात्र आते हैं पढ़ने
आपको बता दे कि दुर्ग जिले में हजारों विद्यार्थी रोजाना कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई करने पहुंचते हैं ऐसे में सुरक्षा मानकों की अनदेखी भविष्य में किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकती है. प्रशासन की कार्रवाई के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कोचिंग संचालक विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर कितने गंभीर कदम उठाते हैं.
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