लखनऊ अग्निकांड के बाद दुर्ग में अलर्ट मोड पर विभाग, सिविक सेंटर के 8 कोचिंग संस्थान सील

फायर सेफ्टी नियमों का नहीं हो रहा पालन

दरअसल, जांच के दौरान चौंकाने वाली स्थिति सामने आई सिविक सेंटर में संचालित करीब 100 से अधिक कोचिंग संस्थानों में से कुछ संस्थानो में फायर सेफ्टी के आवश्यक नियमों का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया जा रहा था. कई संस्थानों में अग्निशमन यंत्र नहीं मिले तो कई जगहों पर आपातकालीन स्थिति में बाहर निकलने के लिए अलग रास्ते की व्यवस्था नहीं थी. इसके अलावा फायर अलार्म सिस्टम और प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की भी कमी पाई गई.