/मुनाफे का लालच और ठगी का बड़ा खेल: ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट खोलने का झांसा देकर लाखों ऐंठे, आरोपी नागपुर से गिरफ्तार

इसके बाद अक्षय राठौड़ कई बार उसके घर भी गया. घर जाने पर मीनल चौहान ने 3 लाख 33 हजार रुपये वापस कर दिए, लेकिन बचे हुए 18 लाख 63 हजार से ज्यादा रुपए वापस नहीं किया. जिसके बाद अक्षय राठौड़ को समझ आ गया कि उसके साथ ठगी हो गई है. फौरन अक्षय राठौड़ सुपेला थाने में पहुंचकर लिखित में शिकायत दर्ज कराई. ऑनलाइन के तमाम दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य पुलिस को उपलब्ध कराए पुलिस ने बारीकी से विवेचना की तो मामला सही पाया गया, जिसके बाद पुलिस मीनल चौहान के पास पहुंची और उससे पूछताछ की गई पहले तो मीनल चौहान ने पुलिस को गुमराह किया. लेकिन जब पुलिस ने तमाम दस्तावेज दिखाएं और सख्ती बरती तो मीनल चौहान ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. इसके बाद उसे गिरफ्तार कर पुलिस दुर्ग ले आई. प्रार्थी अक्षय राठौर की शिकायत पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 318(4) और 351(3) में मामला दर्ज किया तो वही पुलिस ने आरोपी की कार भी जब्त कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.