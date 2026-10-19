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मुनाफे का लालच और ठगी का बड़ा खेल: ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट खोलने का झांसा देकर लाखों ऐंठे, आरोपी नागपुर से गिरफ्तार

दुर्ग में लाखों के मुनाफे का सपना दिखाकर ठगी करने का बड़ा मामला सामने आया है. फॉरेक्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट खोलने और निवेश पर अच्छा मुनाफा दिलाने का भरोसा देकर 18 लाख 63 हजार रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी का आरोप लगा है. पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक मीनल चौहान को गिरफ्तार कर लिया है.

Written ByHitesh SharmaEdited ByPooja
Published: Oct 19, 2026, 05:07 PM IST|Updated: Oct 19, 2026, 05:07 PM IST
मुनाफे का लालच और ठगी का बड़ा खेल: ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट खोलने का झांसा देकर लाखों ऐंठे, आरोपी नागपुर से गिरफ्तार

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