/मुनाफे का लालच और ठगी का बड़ा खेल: ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट खोलने का झांसा देकर लाखों ऐंठे, आरोपी नागपुर से गिरफ्तार

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दुर्ग जिले में फॉरेक्स और ट्रेडिंग प्रशिक्षण संस्थान खोलने का झांसा देकर 18.63 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को नागपुर से गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान भिलाई के मदर टेरेसा नगर निवासी 35 वर्षीय मीनल चौहान के रूप में हुई है. पुलिस ने उसके पास से एक कार भी जब्त की है. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया.
दुर्ग एएसपी शोजराज अग्रवाल ने बताया कि शिकायतकर्ता अक्षय राठौर कृषि व्यवसाय से जुड़े हैं. एक परिचित के जरिए उनकी मुलाकात युवा व्यवसायी मीनल चौहान से हुई. मीनल ने रायपुर के वीआईपी चौक स्थित करेंसी टावर में फिनविजन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू करने की बात कही और निवेश पर शानदार मुनाफे का प्रलोभन दिया. इसके बाद दिसंबर 2025 से जून 2026 के बीच स्टाफ की सैलरी, ऑफिस किराया, मेंटेनेंस और विज्ञापन जैसे खर्चों के नाम पर अलग-अलग बैंक खातों के जरिए कुल 21 लाख 96 हजार रुपये से ज्यादा की रकम ली गई, लेकिन जब लंबे समय तक इसी प्रकार का मुनाफा नहीं हुआ तो प्रार्थी अक्षय राठौड़ मीनल चौहान से अपने रुपए वापस मांगे, लेकिन मीनल चौहान लगातार गुमराह करता रहा और पैसे भी वापस नहीं किए.
18 लाख 63 हजार की ठगी
इसके बाद अक्षय राठौड़ कई बार उसके घर भी गया. घर जाने पर मीनल चौहान ने 3 लाख 33 हजार रुपये वापस कर दिए, लेकिन बचे हुए 18 लाख 63 हजार से ज्यादा रुपए वापस नहीं किया. जिसके बाद अक्षय राठौड़ को समझ आ गया कि उसके साथ ठगी हो गई है. फौरन अक्षय राठौड़ सुपेला थाने में पहुंचकर लिखित में शिकायत दर्ज कराई. ऑनलाइन के तमाम दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य पुलिस को उपलब्ध कराए पुलिस ने बारीकी से विवेचना की तो मामला सही पाया गया, जिसके बाद पुलिस मीनल चौहान के पास पहुंची और उससे पूछताछ की गई पहले तो मीनल चौहान ने पुलिस को गुमराह किया. लेकिन जब पुलिस ने तमाम दस्तावेज दिखाएं और सख्ती बरती तो मीनल चौहान ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. इसके बाद उसे गिरफ्तार कर पुलिस दुर्ग ले आई. प्रार्थी अक्षय राठौर की शिकायत पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 318(4) और 351(3) में मामला दर्ज किया तो वही पुलिस ने आरोपी की कार भी जब्त कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.
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