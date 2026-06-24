घर से आ रही थी बदबू, अंदर मिला पिता का शव, कातिल निकला सगा बेटा

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Father Killed Son in Durg-छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के बोरी थाना क्षेत्र अंतर्गत नवागांव में एक कलयुगी बेटे द्वारा अपने ही पिता की बेरहमी से हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोपी बेटे ने विवाद और प्रताड़ना से तंग आकर अपने मानसिक रूप से बीमार पिता के सिर पर पत्थर पटककर उन्हें मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है.
सड़ा-गला शव मिला
यह पूरा मामला तब खुला जब 17 जून को नवागांव में कुलेश्वर साहू के बंद घर से तेज दुर्गंध आने लगी. पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने जब भीतर जाकर देखा, तो कमरे में कुलेश्वर का सड़ा-गला शव पड़ा हुआ था. शव इतनी बुरी तरह फूल और काला पड़ चुका था कि उसे पहचानना भी मुश्किल था. रिश्तेदारों की सूचना पर कुलेश्वर का बेटा नीलकमल साहू गांव पहुंचा और उसने पुलिस को इसकी जानकारी दी. मौके पर पहुंची पुलिस को शव के माथे पर गहरी चोट के निशान मिले, जिससे हत्या का संदेह हुआ.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा
पंचनामा के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज भेजा गया. 23 जून को आई पीएम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि कुलेश्वर की मौत सिर पर किसी भारी और ठोस वस्तु के वार से हुई है. यह एक हत्या है. डॉक्टरों के अनुसार मौत दो-तीन दिन पहले हो चुकी थी. इसके बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या और सबूत छिपाने का केस दर्ज कर जांच तेज की.
बेटे ने कबूल किया जुर्म
संदेह के आधार पर जब पुलिस ने मृतक के बेटे नीलकमल साहू को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. आरोपी ने बताया कि 5 साल पहले एक एक्सीडेंट के बाद उसके पिता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी. वे आए दिन घर में गाली-गलौज और मारपीट करते थे. रोज-रोज के विवाद से परेशान होकर उसकी मां, वह और उसकी बहन दो महीने पहले घर छोड़कर रिश्तेदारों के यहां चले गए थे. इसी पारिवारिक तनाव और पिता के व्यवहार से गुस्सा होकर बेटे ने पिता की हत्या कर दी. एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने आरोपी बेटे की गिरफ्तारी की पुष्टि की है.
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