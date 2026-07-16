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मामा के घर पूजा में शामिल होने जा रहा था परिवार, NH-53 पर खड़े ट्रैक्टर से टकराई स्कूटी, 2 बच्चों समेत 4 की मौत

Durg Roda Accident : छत्तीसगढ़ में दुर्ग-रायपुर नेशनल हाईवे-53 पर कुम्हारी थाना इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. तेज रफ्तार स्कूटर सड़क किनारे खड़े एक ट्रैक्टर से टकरा गई. इस हादसे में एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई.

Written ByHitesh SharmaEdited By:Pooja
Published: Jul 16, 2026, 02:36 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 02:36 PM IST
मामा के घर पूजा में शामिल होने जा रहा था परिवार, NH-53 पर खड़े ट्रैक्टर से टकराई स्कूटी, 2 बच्चों समेत 4 की मौत

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