/मामा के घर पूजा में शामिल होने जा रहा था परिवार, NH-53 पर खड़े ट्रैक्टर से टकराई स्कूटी, 2 बच्चों समेत 4 की मौत

वहीं छावनी सीएसपी प्रशांत सिंह पैकरी ने बताया कि स्कूटी क्रमांक CG 07 DE 5847 पर पांच लोग सवार होकर भिलाई-3 से रायपुर के बसंत विहार स्थित अपने मामा के घर पूजा कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे. स्कूटी अमृत निर्मलकर (28) चला रही थीं. सुबह करीब 10 से 10:30 बजे दशमेश ढाबा के पास उनकी तेज रफ्तार स्कूटी हाईवे किनारे खड़े ऑक्सीजन सिलेंडरों से लदे ट्रैक्टर CG 07 NA 0930 के पिछले हिस्से से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अमृत निर्मलकर (28), लक्ष्मी निर्मलकर (26), 7 वर्षीय यासना और 4 वर्षीय डाली की मौके पर ही मौत हो गई.