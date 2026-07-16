/मामा के घर पूजा में शामिल होने जा रहा था परिवार, NH-53 पर खड़े ट्रैक्टर से टकराई स्कूटी, 2 बच्चों समेत 4 की मौत

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Durg Roda Accident : दुर्ग-रायपुर नेशनल हाईवे-53 पर भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 वर्षीय मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल बच्चे का इलाज रायपुर एम्स में जारी है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.
वहीं छावनी सीएसपी प्रशांत सिंह पैकरी ने बताया कि स्कूटी क्रमांक CG 07 DE 5847 पर पांच लोग सवार होकर भिलाई-3 से रायपुर के बसंत विहार स्थित अपने मामा के घर पूजा कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे. स्कूटी अमृत निर्मलकर (28) चला रही थीं. सुबह करीब 10 से 10:30 बजे दशमेश ढाबा के पास उनकी तेज रफ्तार स्कूटी हाईवे किनारे खड़े ऑक्सीजन सिलेंडरों से लदे ट्रैक्टर CG 07 NA 0930 के पिछले हिस्से से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अमृत निर्मलकर (28), लक्ष्मी निर्मलकर (26), 7 वर्षीय यासना और 4 वर्षीय डाली की मौके पर ही मौत हो गई.
एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत
हादसे में 8 वर्षीय भावेश गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे पहले नजदीकी अस्पताल और बाद में रायपुर एम्स रेफर किया गया. कुम्हारी पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर चालक भोला यादव को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है तो वही ट्रैक्टर हाईवे पर खड़ा था जिसकी वजह से यह बड़ा हादसा हुआ. पुलिस मामले की जांच कर रही है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए सुपेला मर्चुरी भेज दिया गया है. यह दर्दनाक हादसा एक बार फिर हाईवे पर लापरवाही और सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है.
पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया
हादसे की जानकारी मिलने पर कुम्हारी पुलिस मौके पर पहुंची. उन्होंने ट्रैक्टर जब्त कर लिया है और पूछताछ के लिए ड्राइवर भोला यादव को हिरासत में ले लिया है. ड्राइवर ने बताया कि ट्रैक्टर हाईवे पर खड़ा था, जिसकी वजह से यह बड़ा हादसा हुआ. पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में ले लिया है और जांच-पड़ताल की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
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