दुर्ग में स्वाइन फ्लू की बढ़ी चिंता, H1N1 के 13 मरीज मिले, जानिए अभी कितने अस्पताल में भर्ती?

बुखार - खांसी को हल्के में न लें

स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से कहा है कि अगर बुखार, खांसी, गले में खराश या सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण दिखाई दें तो लापरवाही न करें. ऐसी स्थिति में नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर से संपर्क कर जांच करानी चाहिए. समय पर जांच और इलाज से स्थिति पर नजर रखना आसान होगा. इसके अलावा हाथों को बार-बार साबुन और पानी से धोने और साफ-सफाई बनाए रखने की सलाह दी गई है. खासकर भीड़भाड़ वाली जगहों पर सावधानी बरतने को कहा गया है.