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दुर्ग में स्वाइन फ्लू की बढ़ी चिंता, H1N1 के 13 मरीज मिले, जानिए अभी कितने अस्पताल में भर्ती?

Durg Swine Flu Case: छत्तीसगढ़ के दुर्ग में स्वाइन फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रही है. जिले में कुल 13 मरीज सामने आ चुके हैं. इनमें से चार मरीज इलाज के बाद ठीक होने पर घर भेज दिया गया है. इसके अलावा, 7 मरीज अभी भी अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती हैं.

Written ByHitesh SharmaEdited ByManish kushawah
Published: Sep 02, 2026, 10:25 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 10:25 AM IST
दुर्ग में स्वाइन फ्लू की बढ़ी चिंता, H1N1 के 13 मरीज मिले, जानिए अभी कितने अस्पताल में भर्ती?
Image Credit: ZEE MEDIA

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Hitesh Sharma

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