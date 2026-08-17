दुर्ग में नवविवाहिता रवीना यादव ने लगाई फांसी, पति के कथित अफेयर की पुलिस कर रही जांच

कई धाराओं में केस दर्ज

उतई पुलिस ने धारा 194 बीएनएसएस के तहत मामला दर्ज किया है. 15 अगस्त की सुबह करीब 8 बजे मायके वालों को घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद जौनपुर से परिजन दुर्ग पहुंचे. 16 अगस्त को महिला चिकित्सकों की टीम ने शव का पोस्टमार्टम किया. पोस्टमार्टम के बाद पिता लल्लन यादव समेत मायके के परिजन शव लेकर जौनपुर रवाना हो गए. फिलहाल पुलिस मोबाइल फोन, कॉल डिटेल, पति-पत्नी के बीच हुए विवाद, कथित प्रेम संबंध और परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है. पोस्टमार्टम और जांच रिपोर्ट के आधार पर ही रवीना की मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी.