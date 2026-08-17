दुर्ग में नवविवाहिता रवीना यादव ने लगाई फांसी, पति के कथित अफेयर की पुलिस कर रही जांच

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Durg Ravina Yadav Suicide: नवविवाहिता ने घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतका की पहचान उत्तर प्रदेश के जौनपुर निवासी रवीना यादव के रूप में हुई है. करीब डेढ़ साल पहले उसकी शादी विपुल यादव से हुई थी. परिजनों ने रवीना की मौत के पीछे पति के कथित एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को मुख्य वजह बताया है. हालांकि, आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी.
सीएसपी हर्षित मेहर ने बताया कि शुरुआती जानकारी में घटना को पति के कथित प्रेम संबंध से जोड़कर देखा जा रहा है. मृतका के मामा साहब लाल यादव ने दावा किया कि 14 अगस्त की रात रवीना और उसका पति घर पर थे. इसी दौरान कथित प्रेमिका के घर पहुंचने की बात सामने आई. जानकारी मिलने पर रवीना का पति से विवाद हुआ.
कॉल का जवाब नहीं मिला
आरोप है कि विवाद के बाद पति ने रवीना को कमरे में बंद कर दिया और कथित प्रेमिका के साथ बाहर चला गया. मामा के मुताबिक, कमरे में बंद रवीना ने पति से संपर्क करने की कई कोशिशें कीं. रात करीब 12 बजे से 2 बजे के बीच उसने पति को लगभग 17 बार फोन किया, लेकिन कथित तौर पर किसी भी कॉल का जवाब नहीं मिला.
15 मिनट फोन पर बात
इससे पहले रात करीब 8:30 बजे रवीना ने कथित प्रेमिका से भी करीब 15 मिनट तक फोन पर बातचीत की थी. परिजनों का दावा है कि बातचीत के दौरान रवीना बेहद तनाव में थी और उसने खुद या पति को कुछ कर लेने जैसी बातें कही थीं. इसके बाद रवीना ने कमरे में पंखे से दुपट्टा बांधकर फांसी लगा ली. घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. नवविवाहिता की मौत होने के कारण पंचनामा महिला कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कराया गया.
कई धाराओं में केस दर्ज
उतई पुलिस ने धारा 194 बीएनएसएस के तहत मामला दर्ज किया है. 15 अगस्त की सुबह करीब 8 बजे मायके वालों को घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद जौनपुर से परिजन दुर्ग पहुंचे. 16 अगस्त को महिला चिकित्सकों की टीम ने शव का पोस्टमार्टम किया. पोस्टमार्टम के बाद पिता लल्लन यादव समेत मायके के परिजन शव लेकर जौनपुर रवाना हो गए. फिलहाल पुलिस मोबाइल फोन, कॉल डिटेल, पति-पत्नी के बीच हुए विवाद, कथित प्रेम संबंध और परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है. पोस्टमार्टम और जांच रिपोर्ट के आधार पर ही रवीना की मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी.
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