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दुर्ग में नवविवाहिता रवीना यादव ने लगाई फांसी, पति के कथित अफेयर की पुलिस कर रही जांच

Durg Crime News: जौनपुर निवासी रवीना यादव ने दुर्ग स्थित घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. परिजनों ने पति के कथित एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को वजह बताया है. पुलिस मोबाइल, कॉल डिटेल, विवाद और कथित प्रेम संबंध की जांच कर रही है.

Written ByHitesh Sharma
Published: Aug 17, 2026, 08:38 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 08:38 PM IST
दुर्ग में नवविवाहिता रवीना यादव ने लगाई फांसी, पति के कथित अफेयर की पुलिस कर रही जांच
Image Credit: ZEE MEDIA

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