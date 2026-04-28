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भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाला: ED की बड़ी कार्रवाई, 66.9 लाख कैश और 37 किलो चांदी जब्त

Bharatmala Project Scam: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी के बाद बड़ा खुलासा हुआ है. रायपुर और धमतरी जिले के कुल 8 ठिकानों पर की गई कार्रवाई में 66.9 लाख रुपये नकद और 37 किलो से अधिक चांदी जब्त की गई है.

 

Written By  Rajesh Nishad|Edited By: Pooja|Last Updated: Apr 28, 2026, 11:19 PM IST
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भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाला: ED की बड़ी कार्रवाई, 66.9 लाख कैश और 37 किलो चांदी जब्त

Bharatmala Project Scam: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी के बाद बड़ा खुलासा हुआ है. रायपुर और धमतरी जिले के कुल 8 ठिकानों पर की गई कार्रवाई में 66.9 लाख रुपये नकद और 37 किलो से अधिक चांदी जब्त की गई है. ईडी की रेड कार्रवाई जमीन से जुड़े कारोबारी के अलावा पूर्व मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता अजय चंद्राकर के चचेरा भाई भूपेंद्र चंद्राकर के घर हुई है.

इनके घर हुई थी दबिश
ईडी ने सोमवार की तड़के रायपुर और धमतरी जिले के कुल 8 जगहों पर दबिश दी. इसमें पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर के चचेरे भाई भूपेंद्र चन्द्राकर के कुरुद स्थित निवास पर रात करीब 1 बजे तक कार्रवाई चली. ईडी ने भूपेंद्र चंद्राकर के घर से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए है. कुरूद में ही राइस मिलर रोशन चंद्राकर के घर पर भी दबिश. इसके साथ ही अभनपुर में गोपाल गांधी और उसके रिश्तेदारों के रेड की कार्रवाई की गई. ईडी ने दबिश के दौरान चांदी की ईंट, नगदी और जमीन से जुड़े महत्वपूर्ण दसतावेज बरामद की है.

23.35 करोड़ की संपत्ति अटैच
जांच एजेंसी को छापेमारी के दौरान कई डिजिटल डिवाइस और अहम दस्तावेज भी मिले हैं, जिनकी जांच जारी है. यह पूरी कार्रवाई ACB-EOW में दर्ज FIR के आधार पर की गई है, जिसके बाद ED ने मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच शुरू की. पिछले माह भी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की थी. घोटाले में शामिल जमीन दलाल हरमीत सिंह खनूजा, खेमराज कोशले, पुनूराम देशलहरे और कुंदन बघेल की 23.35 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया था.

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क्या है मामला?
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जमीन अधिग्रहण मुआवजे में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई. आरोप है कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जमीनों का ट्रांसफर कर फर्जी तरीके से मुआवजा बढ़ाया गया. जमीन रिकॉर्ड में हेरफेर कर आरोपियों ने करोड़ों रुपये का फायदा उठाया, जिससे शासन को भारी नुकसान हुआ. इस मामले में तत्कालीन एसडीएम निर्भय साहू समेत कई लोग एजेंसियों के रडार पर हैं. आने वाले दिनों में इस घोटाले में और बड़े खुलासे और कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है.

ये भी पढ़ें : धर्मांतरण को लेकर बस्तर में फिर बवाल, ग्रामीणों ने पास्टर-पत्नी को पीटा, पुलिसकर्मी पर भड़काने का आरोप

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