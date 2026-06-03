CGPSC घोटाले में छत्तीसगढ़ में ED का शिकंजा, रायपुर-दुर्ग समेत कई जगहों पर छापेमारी, रिटायर्ड IAS के घर भी रेड

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित CGPSC भर्ती घोटाले मामले में जांच का दायरा और बढ़ गया है. अब ED ने भी इस मामले में सक्रिय भूमिका निभाई है और रायपुर, दुर्ग सहित कई जिलों में एक साथ छापेमारी की है. रायपुर में पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक के आवास पर सुबह से ही जांच चल रही है. बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई CGPSC घोटाले से जुड़ी भर्ती अनियमितताओं की जांच के तहत की जा रही है. इससे पहले इस मामले की जांच CBI कर रही थी, जिसमें आरती वासनिक समेत कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है.

फिलहाल, आरती वासनिक न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं, और ED की इस ताजा कार्रवाई के साथ ही मामले की जांच ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. जैसे-जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी, इसमें और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है.

दुर्ग में पूर्व IAS के घर छापा

इस बीच, दुर्ग जिले में स्थित भिलाई में ED ने पूर्व IAS अधिकारी जीवन किशोर (JK) ध्रुव के आवास पर भी छापा मारा. अधिकारियों की एक टीम सुबह से ही दस्तावेजों की जांच में जुटी है. अधिकारियों की टीम लगभग छह गाड़ियों के काफिले में वहां पहुंची. बता दें कि JK ध्रुव CGPSC और भारतमाला घोटाला में भी आरोपी हैं और फिलहाल जेल में बंद हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

राजनांदगांव में ईडी की दबिश

ED की एक टीम ने राजनांदगांव के शिक्षक नगर में स्थित एक आवास पर भी छापा मारा है. यह कार्रवाई PSC भर्ती में अनियमितताओं के आरोपों और इस दावे के चलते की गई है कि चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई थी. प्रभावशाली लोगों के रिश्तेदारों को तरजीह दिए जाने से जुड़ी शिकायतों की जांच अब और तेज हो गई है. जांच एजेंसी इस मामले के सिलसिले में पहले ही कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है.

यह भी पढ़ें: CCPL Season-3: 3 जून से छत्तीसगढ़ में होगी चौकों-छक्कों की बारिश, दर्शकों को मिलेगा 10000 इनाम, जानिए कैसे?

आईएएस अमृत खलखो के यहां पहुंची ईडी

CGPSC घोटाले की चल रही जांच के सिलसिले में ED की एक टीम राज्यपाल के पूर्व सचिव अमृत खलखो के भिलाई-तालपुरी स्थित आवास पर पहुंची है. अमृत खलखो इससे पहले राज्यपाल के सचिव के पद पर कार्यरत थे. वहीं CGPSC मामले के संबंध में उनकी बेटी नेहा का चयन 13वीं रैंक के साथ डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ था, और उनके बेटे निखिल ने 17वीं रैंक हासिल की थी. ED की टीम इस समय अमृत खलखो और उनके परिवार के सदस्यों से पूछताछ कर रही है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!