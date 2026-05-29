मजदूरों के बच्चों का डॉक्टर बनने का सपना होगा पूरा! ESIC कॉलेजों में MBBS-BDS की सीटें रिजर्व, ऐसे करें अप्लाई

ESIC Medical College Admission: छत्तीसगढ़ के संगठित क्षेत्र में काम करवे वाले बीमित श्रमिकों के बच्चों के लिए मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर सामने आया है. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने देशभर के 20 मेडिकल कॉलेजों में MBBS और BDS कोर्स के लिए कुल 700 सीटें आरक्षित की हैं. इन सीटों पर प्रवेश NEET UG परीक्षा में प्राप्त मेरिट के आधार पर दिया जाएगा.

श्रम विभाग ने पात्रा विध्यार्थियों और अभिभावकों से समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 21 जून 2026 तय की गई है. भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा चलाई जा रही इस विशेष योजना का उद्देश्य, संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के परिवारों के होनहार बच्चों को अच्छी मेडिकल शिक्षा हासिल करने का अवसर प्रदान करना है. इससे आर्थिक रूप से कमजोर या वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले छात्र डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा कर सकेंगे. श्रम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस पहल को कर्मचारियों के परिवारों के सामाजिक और शैक्षिक विकास की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.

21 जून तक कर सकते हैं आवोदन

श्रम आयुक्त कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, आरक्षित सीटों पर प्रवेश NEET UG परीक्षा के परिणामों और मेरिट सूची के आधार पर दिया जाएगा. इच्छुक और पात्र छात्र ESIC की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 21 जून 2026 कर दिया गया है. विभाग ने पात्र छात्रों से समय पर आवेदन करने की आपील की है.

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टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी

आवेदन या पात्रता से संबंधित जानकारी के लिए ESIC ने एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-11-2526 जारी किया है. इसके अलावा छात्र अपनी पास ESIC शाखा या क्षेत्रीय कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं. श्रम विभाग ने पात्र छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा से पहले अपने आवेदन जमा कर दें.

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