'मन की बात' में छाए छत्तीसगढ़ के कोरिया के किसान, पीएम मोदी ने की जमकर तारीफ; कहा- देश के लिए मिसाल यहां के किसान

cg news: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चर्चित रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 132वें एपिसोड में छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के किसानों की खूब तारीफ की है. पीएम ने अन्नदाताओं द्वारा ग्राउंड वाटर पर किए गए काम की सराहना करते हुए उन्हें बाकी के किसानों के लिए प्रेरणादायक बताया है.
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farmers of korea appreciated in mp modi mann ki baat: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चर्चित रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 132वें एपिसोड में छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के किसानों की खूब तारीफ की है. पीएम ने कहा कि कोरिया के किसानों ने प्रभावशाली आईडिया पर काम किया है. जिले के अन्नदाताओं द्वारा ग्राउंड वाटर पर किए गए काम की सराहना करते हुए उन्हें बाकी के किसानों के लिए प्रेरणादायक बताया है.
मन की बात में कोरिया का जिक्र
पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में कई बार छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों का जिक्र हुआ है. इस बार भी कुछ ऐसा ही सुनने को मिला. कार्यक्रम में कोरिया के किसानों की खूब सराहना की गई है. उन्हें बाकी जिलों के किसानों के लिए रोल मॉडल बताया गया है. कोरिया के किसानों द्वारा अपनाए गए ग्राउंड वाटर जैसे प्रभावशाली आईडिया की खूब प्रशंसा की है और इस आईडिया ने किस तरह से जिले की तस्वीर बदली है उसपर भी बात किया है.
जानिए मोदी जी ने क्या कहा
पीएम मोदी ने कहा कि "छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में एक अनोखी पहल देखने को मिली है. यहां के किसानों ने एक सरल लेकिन एक प्रभावसाली आईडिया पर काम किया है. यहां के किसानों ने अपने खेतों में छोटे-छोटे रिचार्ज तालाब और सोखता गड्ढे बनाए हैं जिससे बारिश का पानी खेतों में ही रूकने लगा और धीरे धीरे वो जमीन के अंदर जाने लगा. आज इस क्षेत्र के 1200 से अधिक किसान इस मॉडल को अपना चुके हैं और गांव का ग्राउंड लेवल बहुत बेहतर हो गया है."
पूरे देश के लिए प्रेरणा बने किसान
पीएम मोदी ने आगे कहा कि कोरिया जिले के किसानों द्वारा किए हए प्रभावशाली काम ने उन्हें पूरे देश किसानों के लिए प्रेरणा का स्त्रोत बताया है. किसानों के इस आईडिया से गांव में जल संरक्षण में मदद मिल रही है साथ ही कृषि और जल संरक्षण के क्षेत्र में पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं. कोरिया जिले में कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्याम जायसवाल, क्षेत्रीय विधायक भैया लाल राजवाड़े जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे. रिपोर्ट: सरवर अली, कोरिया