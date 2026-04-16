बेटी को मोबाइल देखने से पिता को मना करना पड़ा भारी, पत्नी-बेटियों ने उतारा मौत के घाट; 6 माह बाद खुलासा

Raipur Crime News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के डीडी नगर इलाके में एक सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस ने 6 माह पुरानी संदिग्ध मौत का खुलासा करते हुए पत्नी और दो बेटियों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है. जानकारी के मुताबिक सितंबर 2025 में एक व्यक्ति की मौत को पहले सामान्य घटना बताया गया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर 17 गंभीर चोटों के निशान मिलने के बाद मामला संदिग्ध हो गया. इसके बाद पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया और परिजनों से कड़ी पूछताछ की. पूछताछ में पत्नी और बेटियों ने मिलकर हत्या करने की बात स्वीकार की.

मोबाइल को लेकर हुए विवाद में हत्या

दरअसल मृतक वीरेंद्र भारती गोस्वामी चंगोराभाठा इलाके में सहपरिवार रहते थे. 27 सितंबर 2025 की रात करीब 11 बजे बेटी मोबाइल देख रही थी. इसके बाद पिता वीरेंद्र के मना करने पर विवाद शुरू हुआ, जो मारपीट में बदल गया. गुस्से में पत्नी और बेटियों ने लकड़ी के बैट और ईंट से वीरेंद्र के सिर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस दौरन हत्या को हादसे में बदलने की भी कोशिश आरोपियों को द्वारा की गई.

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हत्या को हादसे में बदलने की कोशिश

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने हत्या को हादसा बताया और मृतक के सिर पर हल्दी लगा दी गई थी. पुलिस को गुमराह करते हुए बाथरूम में गिरने से मौत होने की बात कर पुलिस को गुमराह किया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर 17 गंभीर चोट के निशान और किसी भारी वस्तु से हमले की बात सामने आई. पुलिस ने इसके बाद मृतक की पत्नी और बच्चों से पूछताछ की. पूछताछ में हत्या की बात आरोपियों द्वारा कबूल की गई. साथ ही सबूत मिटाने खून के निशान साफ किए और हत्या में इस्तेमाल सामान को पास के नाले में फेंक दिया.

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अनुकंपा नियुक्ति पर नौकरी भी हासिल कर ली

आरोपी पत्नी हत्या को दुर्घटना बताकर अनुकंपा नियुक्ति पर नौकरी भी हासिल कर ली थी. मृतक विपणन संघ में चपरासी था. ADCP राहुल देव शर्मा ने बताया कि पुलिस ने आरोपी पत्नी दीपा भारती (44), बेटी तनिया भारती (19) और एक नाबालिग बेटी को गिरफ्तार कर लिया है. अब आगे की कार्रवाई की जा रही है.