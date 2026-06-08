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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के किसान आने वाले खरीफ सीजन को लेकर काफी चिंतित दिख रहे हैं. राज्य में खाद का स्टॉक तय लक्ष्य से काफी कम है, जिससे भविष्य में खाद का संकट पैदा होने की आशंका बढ़ गई है. कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार खरीफ सीजन के लिए राज्य को कुल 15.55 लाख मीट्रिक टन खाद की जरूरत है, लेकिन अब तक सिर्फ 11.11 लाख मीट्रिक टन खाद का ही स्टॉक किया गया है, जो कुल लक्ष्य का लगभग 71 प्रतिशत है.
अब तक मिला 4.10 लाख मीट्रिक टन उर्वरक
इस बीच किसानों को अबतक 4.10 लाख मीट्रिक टन खाद बांटी जा चुकी है. मानसून की शुरुआत के साथ ही, पूरे राज्य में धान और खरीफ की अन्य फसलों की बुवाई की तैयारियां तेज हो रही हैं. ऐसे में खाद की पर्याप्त उपलब्धता न होने से किसानों में खेती की लागत और पैदावार, दोनों को लेकर चिंता बढ़ गई है.
कृषि विभाग ने किसानों को दी सलाह
हालात को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों को केवल रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर नहीं रहने और जैविक तथा वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने की सलाह दी है. जानकारों का मानना है कि अगर समय पर उर्वरकों की सप्लाई पक्की नहीं की गई, तो खरीफ सीजन की तैयारी में रुकावट आ सकती है और किसानों को और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.
किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें
कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य को इस साल की खरीफ फसलों के लिए 15.55 लाख मीट्रिक टन खाद की बहुत ज्यादा जरूरत है. इसके उलट अब तक गोदामों और सोसायटियों में सिर्फ 11.11 लाख मीट्रिक टन खाद का स्टॉक किया गया है, जो कुल लक्ष्य का सिर्फ़ 71 प्रतिशत है. आने वाले खरीफ सीजन और मानसून के आगमन से पहले राज्य भर में खाद की उपलब्धता को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं. किसानों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं.
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