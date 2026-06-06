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बुधवारी के बाद शनिचरी सब्जी मंडी में लगी आग, 14 दुकानें जलकर खाक, बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप

Fire Bilaspur Market: न्यायधानी बिलासपुर के प्रसिद्ध शनिचरी बाजार स्थित सब्जी मंडी में शुक्रवार और शनिवार की देर रात भीषण आग लगने से 14-15 आलू-प्याज की दुकानें जलकर खाक हो गईं, जिससे दुकानदारों को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है.

Written ByPooja
Published: Jun 06, 2026, 01:13 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 01:13 PM IST
बुधवारी के बाद शनिचरी सब्जी मंडी में लगी आग, 14 दुकानें जलकर खाक, बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप

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Pooja

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पूजा सिंह, Zee News के Madhya Pradesh-Chhattisgarh टीम का हिस्सा हैं. उन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत ETV भारत से की और इसके बाद Inshorts और नवभारत में काम करते हुए डिजिटल मीडिया में खबरें लिखने का अनुभव हासिल किया. डिजिटल पत्रकारिता में कई वर्षों का अनुभव रखने वाली पूजा ब्रेकिंग, राजनीति, हाइपरलोकल, क्राइम और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं. पूजा को लोकल मुद्दों पर खबरें लिखने में विशेष रुचि रखती हैं. पूजा सिंह ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल  (MCRPV) से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. पूजा मध्यप्रदेश के भोपाल की रहने वाली हैं.  खबरें लिखने के साथ-साथ उन्हें अलग-अलग जगहों पर घूमना, नई संस्कृतियों को जानना और उनसे सीखना पसंद है. पूजा से आप Pooja1.Singh@India.com पर संपर्क कर सकते हैं.

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