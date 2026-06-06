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Fire At Bilaspur Market: बिलासपुर में आगजनी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. शहर में 24 घंटे के भीतर दूसरी बड़ी आग लगने की घटना सामने आई है. बुधवारी बाजार में तीन दुकानों में आग लगने के बाद अब शुक्रवार आधी रात शनिचरी सब्जी मंडी में भीषण आग भड़क उठी. लोगों के अनुसार आग तेजी से फैलती चली गई और कुछ ही देर में मंडी की कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया. आग की लपटों कें बीच करीब 14 से 15 दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गई. घटना से व्यापारियों को भी भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है.
न्यायधानी बिलासपुर के प्रसिद्ध शनिचरी बाजार स्थित सब्जी मंडी में शुक्रवार और शनिवार की देर रात भीषण आग लगने से 14-15 आलू-प्याज की दुकानें जलकर खाक हो गईं, जिससे दुकानदारों को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. जानकारी के मुताबिक रात 8:30 बजे दुकानों के शटर में करंट आने की शिकायत पर पहुंचे बिजली कर्मचारियों ने फॉल्ट ठीक करने के बजाय सिर्फ बिजली बंद कर दी और अगले दिन आने की बात कहकर चले गए, जिसके बाद रात करीब 2:00 बजे यह हादसा हो गया.
दुकानें जलकर खाक
आग लगने से सब्जी, किराने का सामान और अन्य कई दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गईं. व्यापारियों के अनुसार आग से लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. हालांकि, नुकसान का सही आकलन जांच के बाद ही लग पाएगा.
इस घटना के बाद व्यापारियों में नाराजगी साफ देखी गई. उनका आरोप है कि बाजार में बिजली के सिस्टम और दुकानों के शटर में करंट आने की शिकायतें पहले भी कई बार की गई थीं, लेकिन जिम्मेदार विभागों ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. व्यापारियों का कहना है कि अगर इस समस्या का समय रहते समाधान कर लिया जाता, तो इस बड़ी घटना को टाला जा सकता था.
जांच में जुटी पुलिस
आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल और पुलिस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और इसे आगे फैलने से रोका, फिलहाल पुलिस और संबंधित विभाग इस बात की जांच कर रहे हैं कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी या इसके पीछे कोई और वजह थी.
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