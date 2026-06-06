दुकानें जलकर खाक

आग लगने से सब्जी, किराने का सामान और अन्य कई दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गईं. व्यापारियों के अनुसार आग से लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. हालांकि, नुकसान का सही आकलन जांच के बाद ही लग पाएगा.

इस घटना के बाद व्यापारियों में नाराजगी साफ देखी गई. उनका आरोप है कि बाजार में बिजली के सिस्टम और दुकानों के शटर में करंट आने की शिकायतें पहले भी कई बार की गई थीं, लेकिन जिम्मेदार विभागों ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. व्यापारियों का कहना है कि अगर इस समस्या का समय रहते समाधान कर लिया जाता, तो इस बड़ी घटना को टाला जा सकता था.

जांच में जुटी पुलिस

आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल और पुलिस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और इसे आगे फैलने से रोका, फिलहाल पुलिस और संबंधित विभाग इस बात की जांच कर रहे हैं कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी या इसके पीछे कोई और वजह थी.