बम्हनीडीह में पहली बार होने जा रहा है ऐसा चुनाव, बीजेपी के इस कदम से कांग्रेस खेमे में मची खलबली!

Bamhanidih Chunav 2026: जांजगीर-चांपा जिले की नवीन नगर पंचायत बम्हनीडीह में पहला आम चुनाव 1 जून को आयोजित होगा. नगर पंचायत अध्यक्ष पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है. बीजेपी और कांग्रेस ने अध्यक्ष पद के साथ 15-15 पार्षद प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है. आज बीजेपी के अध्यक्ष और पार्षद प्रत्याशियों ने मंत्री, सांसद और कार्यकर्ताओं के साथ रैली निकालकर नामांकन दाखिल किया. वहीं कांग्रेस प्रत्याशी 18 मई को नामांकन दाखिल करेंगे.

जांजगीर-चांपा जिले में बम्हनीडीह नगर पंचायत गठन के बाद पहली बार आम चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है. नगर पंचायत अध्यक्ष और 15 पार्षदों के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है. आज बीजेपी के अध्यक्ष और पार्षद प्रत्याशियों की नामांकन रैली में भाजपाइयों ने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया और रैली निकालकर नामांकन दाखिल किया. बीजेपी ने रमेश कुमार डरसेना को अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया है. बीजेपी प्रत्याशी रमेश कुमार डरसेना ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार विकास कार्य कर रही है और बम्हनीडीह की जनता भी विकास के लिए बीजेपी को चुनने का मन बना चुकी है. उन्होंने अपनी जीत का दावा भी किया.

यहां पहली बार चुनाव

बम्हनीडीह नगर पंचायत बनने के डेढ़ साल बाद हो रहे इस चुनाव को बीजेपी पूरी ताकत के साथ लड़ने की तैयारी में जुटी है. सक्ती जिले के प्रभारी मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, सांसद कमलेश जांगड़े, रामू रोहरा और जिला अध्यक्ष ने रैली में हिस्सा लिया और कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे. मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि राज्य सरकार के विकास कार्यों से प्रभावित होकर बम्हनीडीह की जनता बीजेपी के साथ जुड़ने का मन बना चुकी है, जिसकी झलक नामांकन रैली में देखने को मिली. वहीं नामांकन प्रभारी रामू रोहरा ने बीजेपी प्रत्याशियों की जीत का दावा किया.

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1 जून को होगा मतदान

वहीं कांग्रेस ने भी अपनी सूची जारी करते हुए अध्यक्ष पद के लिए रामलाल सहारे और 15 पार्षद प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है. कांग्रेस प्रत्याशी 18 मई को नामांकन दाखिल करेंगे. बम्हनीडीह नगर पंचायत में 1 जून को मतदान होगा.

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