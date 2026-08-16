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Explainer: 'नियद नेल्ला नार' से कैसे बदले बस्तर के हालात? छत्तीसगढ़ के 92 गांवों में पहली बार तिरंगा फहराने के पीछे की असली कहानी

What is Niyad Nella Nar: पूरा देश की आजादी की 80वीं वर्ष गांठ मना रहा है. इस बार छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी 92 ऐसे गांव हैं, जहां पर पहली बार तिरंगा फहराया गया है. इससे पहले इन गांवों में नक्लियों के खौफ के चलते लोग किसी भी राष्ट्रीय पर्व में हिस्सा लेने से डरते थे. लेकिन इस बार इन गांवों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. आइए जानते हैं, कौन-कौन से गांव हैं? इन गांवों के पीछे की असली कहानी के बारे में बताते हैं.

Written ByManish kushawah
Published: Aug 16, 2026, 09:30 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 09:30 AM IST
Explainer: 'नियद नेल्ला नार' से कैसे बदले बस्तर के हालात? छत्तीसगढ़ के 92 गांवों में पहली बार तिरंगा फहराने के पीछे की असली कहानी
Image Credit: ZEE MEDIA

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Manish kushawah

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मनीष कुशवाह एक युवा और तेज-तर्रार पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. मनीष की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, कृषि (खेती-किसानी) और हाइपरलोकल (गांव-देहात) खबरों की सटीक कवरेज में है.

Zee News से पहले मनीष ने News18 Hindi (Local18), इंडिया न्यूज़ और जनता टीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. वहां उन्होंने न्यूज़ प्लानिंग, आइडिएशन और डेस्क ऑपरेशंस में अहम जिम्मेदारी निभाई.

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (NIMC) से पत्रकारिता में डिप्लोमा हासिल करने वाले मनीष, खबरों की सत्यता और ग्राउंड जीरो की समझ को प्राथमिकता देते हैं. डेस्क मैनेजमेंट में अपने अनुभव के जरिए वे यह सुनिश्चित करते हैं कि पाठकों तक हर खबर प्रामाणिकता के साथ पहुंचे.

मनीष कुशवाह से आप Manish2.Kumar@india.com पर सीधे ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर) और फेसबुक पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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