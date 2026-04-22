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बिलासपुर से दिल्ली के लिए रात में भी मिलेगी प्लाइट, 2 घंटे 40 मिनट में पहुंचेंगे, इस दिन से होगी शुरुआत

Bilaspur News: बिलासपुर के बिलासा देवी केवट हवाई अड्डे से 3 मई से दिल्ली के लिए रात की उड़ान सेवा शुरू होगी. एलायंस एयर द्वारा संचालित यह उड़ान हर रविवार शाम 6:45 बजे उड़ान भरेगी और लगभग 2 घंटे 40 मिनट में दिल्ली पहुंचेगी.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 22, 2026, 10:15 AM IST
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बिलासपुर से दिल्ली के लिए रात में भी मिलेगी प्लाइट, 2 घंटे 40 मिनट में पहुंचेंगे, इस दिन से होगी शुरुआत

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित बिलासा देवी केवट हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए रात की उड़ान सेवाएं 3 मई से शुरू होने जा रही हैं. इस सेवा का संचालन हर रविवार को एलायंस एयर द्वारा किया जाएगा. बिलासा देवी केवट हवाई अड्डे से हवाई सेवाओं की शुरुआत सबसे पहले 1 मार्च, 2021 को हुई थी. लेकिन रात में विमान उतारने की सुविधाओं के अभाव के कारण कनेक्टिविटी सीमित ही रही. DGCA ने अब इस हवाई अड्डे को 3C-VFR श्रेणी से उन्नत करके 3C-IFR श्रेणी में शामिल कर दिया है और इसके लिए संबंधित लाइसेंस भी जारी कर दिया है, जिससे पांच साल के अंतराल के बाद अब रात के समय भी विमानों का संचालन संभव हो गया है.

जानिए टाइमिंग
नए गर्मियों के शेड्यूल के अनुसार Alliance Air की फ्लाइट्स हर रविवार को शाम 6:20 बजे बिलासपुर पहुंचेंगी और शाम 6:45 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगी. लगभग 2 घंटे 40 मिनट की यात्रा के बाद फ्लाइट रात 9:25 बजे दिल्ली पहुंच जाएगी. शाम के समय तापमान कम होने के कारण विमान को वजन से जुड़ी किसी भी तरह की पाबंदी का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिससे एयरलाइन ज्यादा यात्रियों को ले जा सकेगी. यह सुविधा उन पेशेवरों के लिए बेहद फायदेमंद है जो दिन भर शहर में काम करने के बाद शाम को दिल्ली लौटना चाहते हैं.

रनवे विस्तार की मांग
इस बीच एयर कनेक्टिविटी संघर्ष समिति ने इस कदम का स्वागत किया है, और साथ ही कई अहम सुझाव भी दिए हैं. समिति के अनुसार बिलासपुर का रनवे अभी जगदलपुर और अंबिकापुर के रनवे से छोटा है. अगर रनवे को बढ़ाकर 1,800 मीटर कर दिया जाए, तो स्पाइसजेट और स्टार एयरवेज जैसी बड़ी एयरलाइंस के विमान भी यहां उतर सकेंगे. इसके अलावा समिति ने प्रशासन से यह भी मांग की है कि रविवार के अलावा, बुधवार को भी दिल्ली के लिए उड़ानें शुरू की जाएं.

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