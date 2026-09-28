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बस्तर में बाढ़ का तांडव, 570 गांव प्रभावित, 8 लोगों की मौत, 199 घर ढहे... डोंगाघाट पहुंचे CM साय ने जाना पीड़ितों का हाल, बोले- राहत कोष से दी जाएगी अतिरिक्त मदद

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोमवार को जगदलपुर पहुंचकर डोंगाघाट बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया. सीएम ने बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की और बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया. इसके बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि 570 गांव प्रभावित हुए हैं और प्रदेश में 8 लोगों की मौत हुई है.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 28, 2026, 06:02 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 06:02 PM IST
बस्तर में बाढ़ का तांडव, 570 गांव प्रभावित, 8 लोगों की मौत, 199 घर ढहे... डोंगाघाट पहुंचे CM साय ने जाना पीड़ितों का हाल, बोले- राहत कोष से दी जाएगी अतिरिक्त मदद

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