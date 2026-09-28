/बस्तर में बाढ़ का तांडव, 570 गांव प्रभावित, 8 लोगों की मौत, 199 घर ढहे... डोंगाघाट पहुंचे CM साय ने जाना पीड़ितों का हाल, बोले- राहत कोष से दी जाएगी अतिरिक्त मदद

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चक्रवाती तूफान 'अर्नब' के कारण छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में इंद्रावती और अन्य नदियों के उफान से हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं. स्थिति का जायजा लेने सोमवार को खुद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जगदलपुर पहुंचे. उन्होंने बाढ़ प्रभावित डोंगाघाट क्षेत्र और टाउन हॉल स्थित राहत शिविर का दौरा कर पीड़ितों से मुलाकात की और प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्यों की समीक्षा की. मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में बाढ़ के कारण 570 गांव प्रभावित हुए हैं, 8 लोगों की जान जा चुकी है और 199 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं. उन्होंने आपदा पीड़ितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से अतिरिक्त सहायता राशि देने की घोषणा की है.
सीएम साय ने एक्स पर लिखा, 'आज सुकमा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया. प्रभावित परिवारों से मिलकर उनका हाल जाना और राहत शिविरों में भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य सहित आवश्यक व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया. बाढ़ से मकानों एवं घर-गृहस्थी को हुए नुकसान का शीघ्र आकलन कर RBC 6-4 के तहत मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं. साथ ही, घरेलू सामान के नुकसान से प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से ₹10-10 हजार की अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की जाएगी. इस कठिन समय में प्रभावित परिवार स्वयं को अकेला न समझें. हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ उनके साथ खड़ी है और उनके जीवन को पुनः सामान्य बनाने के लिए हरसंभव सहायता सुनिश्चित करेगी.'
आज सुकमा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। प्रभावित परिवारों से मिलकर उनका हाल जाना और राहत शिविरों में भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य सहित आवश्यक व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।
बाढ़ से मकानों एवं घर-गृहस्थी को हुए नुकसान का शीघ्र आकलन कर RBC 6-4 के तहत मुआवजा… pic.twitter.com/nPpsu4I4yc
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) September 28, 2026
खाटीगुड़ा डैम के गेट खोले जाने के बाद बस्तर में इंद्रावती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे तटीय इलाकों और निचले बस्तियों में जलभराव की गंभीर स्थिति बनी हुई है. इसी बीच बस्तर और दंतेवाड़ा सीमा पर स्थित अमलीधार गांव टापू बन गया, जहां इंद्रावती के तेज बहाव में बहने से अमलीधार निवासी हीराराम की मौत हो गई. पानी का स्तर अत्यधिक होने के कारण समय पर मदद नहीं पहुंच सकी और चार दिन बाद ग्रामीणों ने शव को पेड़ों और झाड़ियों से बरामद किया.
वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट
बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारतीय वायुसेना, SDRF, होमगार्ड और स्थानीय पुलिस की टीमें दिन-रात जुटी हुई हैं. रविवार को डोंगाघाट में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे 18 लोगों को वायुसेना के विशेष MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित एयरलिफ्ट किया गया. जिले में अब तक 1200 से अधिक लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि 65 राहत शिविरों में लगभग 9 हजार से अधिक प्रभावितों को ठहराया गया है.
बारिश थमने से कुछ इलाकों में राहत
रविवार को बस्तर में बारिश थमने के बाद नदी-नालों का जलस्तर धीरे-धीरे कम होना शुरू हुआ है. काकड़ी घाट में मार्कंडेय नदी का पानी उतरने से राष्ट्रीय राजमार्ग 30 (NH-30) पर जगदलपुर से रायपुर के बीच यातायात व्यवस्था बहाल हो गई है. इसी तरह नारंगी नदी का जलस्तर घटने से मुंडागांव पुल पर भी आवाजाही शुरू हो गई है. हालांकि, इंद्रावती के तटीय इलाकों में प्रशासन अभी भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और नुकसान का लगातार आकलन किया जा रहा है.