/बस्तर में बाढ़ का तांडव, 570 गांव प्रभावित, 8 लोगों की मौत, 199 घर ढहे... डोंगाघाट पहुंचे CM साय ने जाना पीड़ितों का हाल, बोले- राहत कोष से दी जाएगी अतिरिक्त मदद

सीएम साय ने एक्स पर लिखा, 'आज सुकमा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया. प्रभावित परिवारों से मिलकर उनका हाल जाना और राहत शिविरों में भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य सहित आवश्यक व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया. बाढ़ से मकानों एवं घर-गृहस्थी को हुए नुकसान का शीघ्र आकलन कर RBC 6-4 के तहत मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं. साथ ही, घरेलू सामान के नुकसान से प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से ₹10-10 हजार की अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की जाएगी. इस कठिन समय में प्रभावित परिवार स्वयं को अकेला न समझें. हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ उनके साथ खड़ी है और उनके जीवन को पुनः सामान्य बनाने के लिए हरसंभव सहायता सुनिश्चित करेगी.'