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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के भाटापारा शहर में फास्ट फूड प्रेमियों की सेहत के साथ किए जा रहे खिलवाड़ का एक बड़ा खुलासा हुआ है. फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की अचानक छापेमारी से स्थानीय मोमो बेचने वालों में हड़कंप मच गया. जांच के दौरान अधिकारियों को कई स्टॉल्स पर बहुत ज्यादा गंदगी, बासी सामग्री और बदबूदार चटनी मिली, जिससे जिनसे लोग सीधे तौर पर बीमार पड़ रहे थे.
फूड सेफ्टी टीम का एक्शन
प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए लगभग 3 किलो सड़े हुए मोमोज और खराब चटनी को मौके पर ही फेंकवाकर नष्ट करवा दिया. इस कार्रवाई में शहर के तीन सबसे मशहूर मोमोज सेंटर्स पर छापा मारा गया. इनमें रामसप्त मंदिर के पास त्रिपुरा सुंदरी देवी मोमोज सेंटर, जय हिंद होटल के पास चल रहा डबल बहादुर मोमोज सेंटर और सबसे चौंकाने वाली बात सिविल हॉस्पिटल के ठीक बगल में स्थित पशुपति नाथ मोमोज सेंटर शामिल हैं, जहां साफ-सफाई के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थीं.
जांच के दौरान मिली सड़ी खराब चटनी
जांच के दौरान इन मोमोज सेंटर्स पर खराब चटनी, बासी खाने की चीजें और लगभग 3 किलो खराब मोमोज मिले. फूड सेफ्टी टीम ने इन खाने की चीजों को तुरंत नष्ट करवा दिया. फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की इस कार्रवाई से शहर में बिकने वाले फास्ट फूड की क्वालिटी को लेकर बहस छिड़ गई है.
लैब भेजी गई सामग्री
फूड सेफ्टी अधिकारियों ने इन सभी सेंटर्स से मोमोज, चाइनीज पकौड़े और फिंगर चिप्स के सैंपल जब्त किए हैं और उन्हें सही क्वालिटी की जांच के लिए सरकारी लैब में भेजा है. इस कार्रवाई से भाटापारा शहर में बिकने वाले स्ट्रीट फूड की क्वालिटी को लेकर लोगों के मन में गंभीर सवाल और चिंताएं पैदा हो गई हैं. विभाग अभी लैब की फाइनल टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है. रिपोर्ट मिलने के बाद जो लोग दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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