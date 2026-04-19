Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3184856
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

नक्सली प्रशिक्षण का गढ़ अब बनेगा टूरिस्ट स्पॉट, वन मंत्री बोले- कश्मीर से कम नहीं कोंडागांव की पुष्पाल वैली

Pushpal Valley News: छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले का पुष्पाल वैली इलाके में वन मंत्री ने लगभग 3 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है. पुष्पाल वैली कभी नक्सल गतिविधियों के लिए जाना जाता था. अब यह पर्यटन स्थल के रूप में तेजी से विकसित किया जा रहा है.

Written By  CHAMPESH JOSHI|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Apr 19, 2026, 08:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kedar Kashyap News
Kedar Kashyap News

Kedar Kashyap News: छत्तीसगढ़ में जहां कभी नक्सली प्रशिक्षण केंद्र चलता था, वहां आज वन मंत्री केदार कश्यप पहुंचे. इस दौरान ZEE MEDIA से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि कभी यहां दिन में भी आना मुश्किल था, लेकिन आज देर शाम तक यहां लोग पूरी तरह बेखौफ हैं. उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र को भारत के नक्शे पर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा और यह कश्मीर से कम नहीं है. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि यहां पर लगभग दो दशकों तक नक्सलियों का प्रभाव रहा और यहां उनकी अलग ही व्यवस्था चलती थी. आम लोगों का यहां आना पूरी तरह प्रतिबंधित था क्योंकि पहाड़ी इलाके में नक्सलियों का प्रशिक्षण केंद्र भी सक्रिय था. अब यह क्षेत्र बदलते हालात के साथ विकास की ओर बढ़ रहा है और पर्यटन की संभावनाओं के रूप में देखा जा रहा है.

पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए वन मंत्री केदार कश्यप वन विभाग के आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे. जहां पर उन्होंने लगभग 3 करोड़ के कार्यों का भूमिपूजन किया है. इस दौरान पुष्पाल वैली को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की आज नींव रखी. इससे पहले इस गांव में वन मंत्री के पिता बस्तर सांसद के रूप में पहुंचे थे और आज पहली बार वन मंत्री केदार कश्यप के आने से गांव के लोगों में क्षेत्र में विकास को लेकर एक उम्मीद जगी है.

ऐसा दिखता था नजारा
बता दें कि एक समय था जब कोंडागांव जिले का पुष्पपाल गांव लोगों के लिए डर का पर्याय बना हुआ था. नक्सल प्रभाव के चलते यहां जाने से लोग कतराते थे. लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं. आज यही इलाका अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांति और पर्यटन संभावनाओं के कारण तेजी से पहचान बना रहा है. चारों तरफ ऊंचे-ऊंचे पहाड़, उनके बीच से बहती साफ और कलकल करती इंद्रावती नदी, हरियाली से आच्छादित घाटियां और पानी पर पड़ती सूरज की सुनहरी किरणें पुष्पपाल वैली का यह नजारा किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता. सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहां का दृश्य और भी मनमोहक हो जाता है, जिसे देखने अब दूर-दूर से लोग पहुंचने लगे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

लोगों को दिलाया भरोसा
इस दौरान वन मंडलाधिकार चूड़ामणि सिंह ने बताया कि पर्यटकों के लिए यहां बम्बू राफ्टिंग और नौका विहार जैसी गतिविधियां भी आकर्षण का केंद्र बन रही हैं. नक्सल प्रभाव कम होने के बाद इस क्षेत्र में शांति और विकास की नई कहानी लिखी जा रही है, जिसका सीधा लाभ स्थानीय ग्रामीणों को मिलने लगा है. पर्यटन बढ़ने से रोजगार के नए अवसर भी खुल रहे हैं. वहीं वन विभाग भी इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने में जुटा है. यहां आधारभूत सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, ताकि अधिक से अधिक पर्यटक यहां पहुंच सकें. वहीं वन मंत्री केदार कश्यप ने लोगों को भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में इस क्षेत्र को एक बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे देश-प्रदेश ही नहीं बल्कि दुनिया भी पुष्पपाल वैली की सुंदरता से परिचित हो सकेगी.

कैसे पहुंचे पुष्पपाल वैली ?
अगर आप पुष्पपाल वैली तक पहुंचना चाहते हैं, तो यहां पर आना बहुत आसान है. बस्तर के प्रवेश द्वार केशकाल के टाटामारी से होते हुए कोंडागांव और मर्दापाल के रास्ते सीधे इस खूबसूरत स्थल तक पहुंचा जा सकता है. इसकी सबसे खास बात यह है कि यहां से विश्व प्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात की दूरी मात्र लगभग 15 किलोमीटर है, जिससे पर्यटक एक ही यात्रा में दो प्रमुख स्थलों का आनंद ले सकते हैं.

ग्रामीणों को मिलेंगे ये काम
वहीं ग्रामीणों की आय में वृद्धि करने के लिए वहीं के समूहों को काम दिए जाएंगे. रिसॉर्ट, ओपन रेस्टोरेंट, होम स्टे, खेल जोन, स्पोर्ट्स जोन, बाइक राइडिंग, बम्बू राफ्टिंग, जिप लाइन के अलावा बहुत सी गतिविधियां संचालित होंगी. कुल मिलाकर, कोंडागांव का पुष्पपाल अब डर की पहचान नहीं, बल्कि विकास, शांति और प्राकृतिक सौंदर्य का नया प्रतीक बनकर उभर रहा है. आने वाले समय में यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में अपनी खास जगह बनाने को तैयार है.

'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

 Chhattisgarh News

Trending news

Indore News Hindi
युवक ने ट्रॉली बैग की तरह युवती को सड़क पर घसीटा, एक कोने से दूसरे कोने तक की बेरहमी
mp cm news
धार में सामूहिक विवाह का 'महाकुंभ', 401 जोड़ों को सीएम ने दिया आशीर्वाद
mp cm news
भव्य होगा 'श्री परशुराम-श्री कृष्ण लोक', सीएम ने वैश्विक तीर्थ बनाने का किया ऐलान
mauganj news hindi
रील के चक्कर में 3 युवकों के रियल लाइफ में घटी दुर्घटना, एक झटके में उजड़ गई दुनिया
bhopal news
अब हवाई सफर से जुड़े भोपाल-ओरछा-चंदेरी, सीएम ने की हेलीकॉप्टर सेवा की शुरूआत
nagar palika cmo
'गाली देते हैं साहब...', CMO पर कर्मचारियों का आरोप, अधिकारी का पलटवार
shajapur dispute communal
शाजापुर में बारात के दौरान बवाल, दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष के बाद बढ़ा तनाव...
gwalior news
ऑनलाइन गेमिंग कर्ज ने बनाया अपराधी! बहन ने भाई संग रची 12 लाख की फर्जी लूट की कहानी
betul news
आदिवासी इलाकों में ‘स्कूल तक का सफर’ ही बना जंग, रोज खतरे से जूझ रहे छात्र
satna private hospital protest
सतना में इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत पर बवाल, परिजनों ने काटा बवाल...