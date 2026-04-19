नक्सली प्रशिक्षण का गढ़ अब बनेगा टूरिस्ट स्पॉट, वन मंत्री बोले- कश्मीर से कम नहीं कोंडागांव की पुष्पाल वैली

Kedar Kashyap News: छत्तीसगढ़ में जहां कभी नक्सली प्रशिक्षण केंद्र चलता था, वहां आज वन मंत्री केदार कश्यप पहुंचे. इस दौरान ZEE MEDIA से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि कभी यहां दिन में भी आना मुश्किल था, लेकिन आज देर शाम तक यहां लोग पूरी तरह बेखौफ हैं. उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र को भारत के नक्शे पर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा और यह कश्मीर से कम नहीं है. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि यहां पर लगभग दो दशकों तक नक्सलियों का प्रभाव रहा और यहां उनकी अलग ही व्यवस्था चलती थी. आम लोगों का यहां आना पूरी तरह प्रतिबंधित था क्योंकि पहाड़ी इलाके में नक्सलियों का प्रशिक्षण केंद्र भी सक्रिय था. अब यह क्षेत्र बदलते हालात के साथ विकास की ओर बढ़ रहा है और पर्यटन की संभावनाओं के रूप में देखा जा रहा है.

पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए वन मंत्री केदार कश्यप वन विभाग के आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे. जहां पर उन्होंने लगभग 3 करोड़ के कार्यों का भूमिपूजन किया है. इस दौरान पुष्पाल वैली को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की आज नींव रखी. इससे पहले इस गांव में वन मंत्री के पिता बस्तर सांसद के रूप में पहुंचे थे और आज पहली बार वन मंत्री केदार कश्यप के आने से गांव के लोगों में क्षेत्र में विकास को लेकर एक उम्मीद जगी है.

ऐसा दिखता था नजारा

बता दें कि एक समय था जब कोंडागांव जिले का पुष्पपाल गांव लोगों के लिए डर का पर्याय बना हुआ था. नक्सल प्रभाव के चलते यहां जाने से लोग कतराते थे. लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं. आज यही इलाका अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांति और पर्यटन संभावनाओं के कारण तेजी से पहचान बना रहा है. चारों तरफ ऊंचे-ऊंचे पहाड़, उनके बीच से बहती साफ और कलकल करती इंद्रावती नदी, हरियाली से आच्छादित घाटियां और पानी पर पड़ती सूरज की सुनहरी किरणें पुष्पपाल वैली का यह नजारा किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता. सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहां का दृश्य और भी मनमोहक हो जाता है, जिसे देखने अब दूर-दूर से लोग पहुंचने लगे हैं.

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लोगों को दिलाया भरोसा

इस दौरान वन मंडलाधिकार चूड़ामणि सिंह ने बताया कि पर्यटकों के लिए यहां बम्बू राफ्टिंग और नौका विहार जैसी गतिविधियां भी आकर्षण का केंद्र बन रही हैं. नक्सल प्रभाव कम होने के बाद इस क्षेत्र में शांति और विकास की नई कहानी लिखी जा रही है, जिसका सीधा लाभ स्थानीय ग्रामीणों को मिलने लगा है. पर्यटन बढ़ने से रोजगार के नए अवसर भी खुल रहे हैं. वहीं वन विभाग भी इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने में जुटा है. यहां आधारभूत सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, ताकि अधिक से अधिक पर्यटक यहां पहुंच सकें. वहीं वन मंत्री केदार कश्यप ने लोगों को भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में इस क्षेत्र को एक बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे देश-प्रदेश ही नहीं बल्कि दुनिया भी पुष्पपाल वैली की सुंदरता से परिचित हो सकेगी.

कैसे पहुंचे पुष्पपाल वैली ?

अगर आप पुष्पपाल वैली तक पहुंचना चाहते हैं, तो यहां पर आना बहुत आसान है. बस्तर के प्रवेश द्वार केशकाल के टाटामारी से होते हुए कोंडागांव और मर्दापाल के रास्ते सीधे इस खूबसूरत स्थल तक पहुंचा जा सकता है. इसकी सबसे खास बात यह है कि यहां से विश्व प्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात की दूरी मात्र लगभग 15 किलोमीटर है, जिससे पर्यटक एक ही यात्रा में दो प्रमुख स्थलों का आनंद ले सकते हैं.

ग्रामीणों को मिलेंगे ये काम

वहीं ग्रामीणों की आय में वृद्धि करने के लिए वहीं के समूहों को काम दिए जाएंगे. रिसॉर्ट, ओपन रेस्टोरेंट, होम स्टे, खेल जोन, स्पोर्ट्स जोन, बाइक राइडिंग, बम्बू राफ्टिंग, जिप लाइन के अलावा बहुत सी गतिविधियां संचालित होंगी. कुल मिलाकर, कोंडागांव का पुष्पपाल अब डर की पहचान नहीं, बल्कि विकास, शांति और प्राकृतिक सौंदर्य का नया प्रतीक बनकर उभर रहा है. आने वाले समय में यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में अपनी खास जगह बनाने को तैयार है.

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