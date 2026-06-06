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Chhattisgarh News: कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी है. उन्हें झारखंड में होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए पार्टी का ऑब्जर्वर (पर्यवेक्षक) नियुक्त किया गया है. कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें चुनाव प्रक्रिया के दौरान संगठनात्मक तालमेल और रणनीतिक देखरेख सुनिश्चित करने का काम सौंपा है. उनकी नियुक्ति को पार्टी नेतृत्व के उन पर भरोसे और उनके राजनीतिक अनुभव की मान्यता के तौर पर देखा जा रहा है. झारखंड में राज्यसभा चुनावों के दौरान वे पार्टी नेताओं और विधायकों के साथ तालमेल बिठाएंगे और साथ ही चुनाव प्रक्रिया पर भी कड़ी नजर रखेंगे.
वरिष्ठ नेताओं को अहम जिम्मेदारियां
कांग्रेस 18 जून, 2026 को होने वाले राज्यसभा चुनावों की तैयारी के लिए अपनी संगठनात्मक रणनीति पर लगातार काम कर रही है. अब तक पार्टी ने 10 राज्यों में राज्यसभा सीटों के लिए सात उम्मीदवारों की घोषणा की है और चुनाव प्रबंधन को मजबूत करने के लिए वरिष्ठ नेताओं को अहम जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं.
झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए बनाए गए पर्यवेक्षक
बता दें कि राज्यसभा चुनावों में पर्यवेक्षक की भूमिका बहुत अहम मानी जाती है.ऑब्जर्वर चुनाव की रणनीतियों के असरदार ढंग से लागू होने पर नजर रखता है, पार्टी के विधायकों के साथ तालमेल बिठाता है और चुनावी गतिविधियों की निगरानी करता है. अब भूपेश बघेल झारखंड में कांग्रेस पार्टी की चुनावी तैयारियों और संगठनात्मक गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखेंगे.
अलग-अलग राज्यों में उम्मीदवारों की घोषणा
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को कर्नाटक से राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करके अपनी उम्मीदवारी को औपचारिक रूप से पक्का कर लिया. इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी की चुनावी तैयारियों को और तेजी मिली है. पार्टी की ओर से जारी उम्मीदवारों की सूची में कर्नाटक से मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा और मंसूर अली खान को टिकट दिया गया है. वहीं मीनाक्षी नटराजन (मध्य प्रदेश), प्रवीण चक्रवर्ती (तमिलनाडु), नीरज डांगी (राजस्थान) और प्रणव झा (झारखंड) को राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया गया है. अलग-अलग राज्यों में उम्मीदवारों की घोषणा करके कांग्रेस ने अपनी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है.
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