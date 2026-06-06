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कांग्रेस ने भूपेश बघेल को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए बनाए गए पर्यवेक्षक

Chhattisgarh News: कांग्रेस आलाकमान ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. उन्हें आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए झारखंड में पार्टी का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 06, 2026, 09:30 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 09:30 AM IST
कांग्रेस ने भूपेश बघेल को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए बनाए गए पर्यवेक्षक

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार Zee न्यूज़ में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर बड़ी-छोटी खबर पर पैनी नजर रखना ही इनका पेशा है. क्राइम, पॉलिटिक्स और राज्यों की सॉफ्ट स्टोरीज़ पर इनकी पकड़ बेहद मजबूत है. डिजिटल पत्रकारिता में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. रंजना की पत्रकारिता की शुरूआत ETV भारत से हुई, जहां प्रोडक्शन पैनल टीम के साथ काम किया. इसके अलावा  APN न्यूज़ में भी इन्होंने काम किया है, यहां पर बॉलीवुड और लाइफस्टाइल बीट्स को बेहद सटीक तरह से कवर किया है. शैक्षणिक की बात की जाए, तो रंजना कहार ने बिलासपुर की गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री है. रंजना से आप Ranjana.Kaharindia.com पर संपर्क कर सकते हैं.

 

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