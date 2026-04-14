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रायपुर में बड़ी ठगी! मुंबई का युवक बना शिकार, नोट के सीरियल नंबर से जीता भरोसा, फिर ₹35 लाख लेकर फरार

Raipur News: रायपुर के VIP रोड पर 35 लाख रुपये की ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. मुंबई का एक युवक इस धोखाधड़ी का शिकार हुआ है. तेलीबांधा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 14, 2026, 12:11 PM IST
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रायपुर में बड़ी ठगी! मुंबई का युवक बना शिकार, नोट के सीरियल नंबर से जीता भरोसा, फिर ₹35 लाख लेकर फरार

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ₹35 लाख की धोखाधड़ी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिससे पूरे शहर में हड़कंप मच गया है. इस घटना में मुंबई का एक युवक शातिर ठगों के जाल में फंस गया. आरोपियों ने बड़ी चालाकी से काम लेते हुए नोटों के सीरियल नंबरों का मिलान दिखाकर युवक का भरोसा जीत लिया, और उसे यकीन दिला दिया कि यह लेन-देन पूरी तरह से सुरक्षित है. बताया जा रहा है कि यह घटना VIP रोड पर हुई, जहां से आरोपी युवक से ₹35 लाख लेने के बाद फरार हो गए. बाद की जांच में पता चला कि असल हेरफेर नोटों के सीरियल नंबरों में ही किया गया था, और यह पूरी घटना एक सोची-समझी धोखाधड़ी की साजिश का हिस्सा थी.

नोट के सीरियल नंबर से जीता भरोसा
आम तौर पर हवाला के लेन-देन में नोट का सीरियल नंबर एक कोड का काम करता है. एक खास नोट के सीरियल नंबर का मिलान करके आरोपी ने उस युवक को यकीन दिला दिया कि यह लेन-देन पूरी तरह सुरक्षित है. जैसे ही उस युवक ने आरोपी को ₹35 लाख की रकम सौंपी, आरोपियों ने उसे धोखा दिया और मौके से रफूचक्कर हो गए. बाद में जब उस युवक को पता चला कि नोटों के सीरियल नंबर और पूरी प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

यह भी पढ़ें: एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट कहां है, जो पूरे भारत में रेलवे ट्रैक का एकमात्र निर्माता है

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जांच में जुटी पुलिस
पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए तेलीबांधा पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है. इस मामले के संबंध में पुलिस फिलहाल शहर के प्रवेश द्वारों और VIP रोड पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है.  शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह एक ऐसे संगठित गिरोह का काम है जो अंतर-राज्यीय स्तर पर सक्रिय है. मुख्य सरगना की पहचान करने और उसे पकड़ने के प्रयास में पुलिस अब इस पूरे मामले में संभावित 'हवाला' कनेक्शन की गहन जांच कर रही है.

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