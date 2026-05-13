PM की ईंधन बचत की अपील का असर, छत्तीसगढ़ में सरकारी वाहनों पर कटौती की तैयारी, निगम ने अफसरों की फ्यूल लिमिट की तय

Raipur Municipal Corporation: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत की अपील का असर अब छत्तीसगढ़ में भी दिखने लगा है. पेट्रोल-डीजल के न्यूनतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार सरकारी वाहनों के ईंधन आवंटन में कटौती कर सकती है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस संबंध में संकेत देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री की अपील को ध्यान में रखते हुए ईंधन कटौती पर जल्द निर्णय लिया जाएगा. वहीं रायपुर नगर निगम ने भी अधिकारियों के पेट्रोल-डीजल उपयोग पर सख्ती शुरू करते हुए अब हर महीने 160 लीटर ईंधन की सीमा तय कर दी है.



निर्धारित सीमा से अधिक ईंधन खर्च होने पर अतिरिक्त राशि संबंधित अधिकारी से वसूली जाएगी. बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के ईंधन बचत संदेश के बाद निगम प्रशासन ने यह अहम कदम उठाया है. इसके तहत सरकारी वहानों में पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने के लिए विभागवार सीमय तय करने की दिशा में भी तैयारी की जा रही है. आने वाले वाले समय में अन्य विभागों में भी इसी तरह की व्यवस्था लागू हो सकती है.



जोन-9 में सबसे ज्यादा डीजल खर्च

नगर निगम प्रशासन ने विभिन्न जोनों में ईंधन खपत के आंकड़ों की समीक्षा भी शुरू कर दी है. जांच में सामने आया है कि जोन-9 में सबसे ज्यादा डीजल खर्च दर्ज किया गया, जबकि जोन-1 में सबसे कम ईंधन उपयोग हुआ है. प्रशासन का मानना है कि इस फैसले से अनावश्यक ईंधन खर्च पर रोक लगेगी, सरकारी संसाधनों को बेहतर उपयोग होगा और ईंधन बचत अभियान को मजबूती मिलेगी. इस कदम को सरकारी फिजूलखर्ची पर नियंत्रण की दिशा

में बड़ा निर्णय माना जा रहा है.

पीएम की अपील

बता दें कि, संभावित वैश्विक संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से अपील की कि जहां तक संभव हो वे निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें. जिन शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध है, वहां मेट्रो से यात्रा को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई. इसके अतिरिक्त उन्होंने ईंधन की खपत कम करने के उपाय के तौर पर कारपूलिंग को बढ़ावा देने की बात कही है. प्रधानमंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को भी बढ़ावादेने के देने पर जोर दिया और कहा कि EV को बड़े पैमाने पर अपनाने से ही भविष्य की दिशा तय होगी.

ये भी पढ़ें : रायपुर में भिड़ेंगे RCB-KKR, मैच के रोमांच में बारिश डाल सकती है खलल, स्टेडियम जाने से पहले जान लें रूट-पार्किंग प्लान

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट