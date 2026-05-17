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Amit Shah News: 3 दिवसीय दौरे पर अमित शाह, रायपुर-टू-बस्तर कार्यक्रमों में होंगे शामिल, जानिए पूरा शेड्यूल

Chhattisgarh Amit Shah News: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं. जहां पर गृहमंत्री तीन दिन रायपुर से लेकर बस्तर तक अलग-अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे. आइए आपको गृहमंत्री अमित शाह के पूरे शेड्यूल के बारे में जानते हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: May 17, 2026, 10:08 PM IST
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Chhattisgarh Amit Shah News
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Amit Shah Chhattisgarh Schedule: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तीन दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे हैं. जहां सीएम विष्णु देव साय समेत बीजेपी नेताओं ने रायपुर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया. मिली जानकारी के मुताबिक, अमित शाह रायपुर में ही रात्रि विश्राम करेंगे. इस दौरान उनका काफिला काफी छोटा नजर आया, जिसमें सिर्फ 5-6 गाड़ियां शामिल थीं. वहीं, गृहमंत्री को रिसीव करने के लिए ज्यादातर बीजेपी नेता बस से पहुंचे थे. आइए आपको गृहमंत्री अमित शाह के पूरे दौरे के शेड्यूल के बारे में बताते हैं. 

मिली जानकारी के मुताबिक, गृहमंत्री अमित शाह 18 मई को सुबह 10:30 बजे रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में डायल 112 और फॉरेंसिक गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. डायल 112 की सुविधा अब तक 16 जिलों में लागू थी, अब यह पूरे प्रदेश के 33 जिलों में लागू होगी. 400 गाड़ियां पूरे प्रदेश के थानों में पहुंचेंगी. उसी दिन दूसरी सौगात फॉरेंसिक साइंस लेबोरेट्री की मिलेगी. 33 जिलों में 33 सर्वसुविधायुक्त गाड़ियां इसके लिए रवाना होंगी, जिन्हें गृह मंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखाएंगे.

जनसुविधा केंद्र की शुरुआत
इसके बाद गृह मंत्री बस्तर रवाना होंगे और करीब दोपहर 12:30 बजे बस्तर के नेतानार पहुंचेंगे. नेतानार पहला पुलिस कैंप है, जहां जनसुविधा केंद्र की शुरुआत हो रही है. उसका शुभारंभ गृह मंत्री करेंगे. बता दें कि नेतानार के बाद धीरे-धीरे बाकी कैंप भी इसी तरह जनसुविधा केंद्र के तौर पर विकसित किए जाएंगे. इस कार्यक्रम के बाद बस्तर के अलग-अलग समाज प्रमुखों, प्रबुद्ध नागरिकों, पुलिस जवानों और अधिकारियों के साथ भी गृह मंत्री का कार्यक्रम तय है.

इस बैठक में भी होंगे शामिल 
वहीं, 18 मई को ही बस्तर के विकास और बदलाव को लेकर मुख्य सचिव गृह मंत्री शाह के सामने एक प्रेजेंटेशन भी देंगे. 19 मई को सुबह 11 बजे से मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे. प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दोपहर करीब 4 बजे दिल्ली रवाना हो जाएंगे.

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