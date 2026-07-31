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छत्तीसगढ़ में आसमानी आफत: उदंती नदी पर बन रहा पुल भरभरा कर गिरा, महानदी उफान पर; निसदा गांव में बाढ़ जैसे हालात, घरों को कराया गया खाली

Gariaband Bridge Collapse: छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है. गरियाबंद में उदंती नदी पर बन रहा पुल ढह गया. वहीं रायपुर में महानदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई.

Written ByPooja
Published: Jul 31, 2026, 12:12 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 12:42 PM IST
छत्तीसगढ़ में आसमानी आफत: उदंती नदी पर बन रहा पुल भरभरा कर गिरा, महानदी उफान पर; निसदा गांव में बाढ़ जैसे हालात, घरों को कराया गया खाली

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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