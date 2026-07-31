/छत्तीसगढ़ में आसमानी आफत: उदंती नदी पर बन रहा पुल भरभरा कर गिरा, महानदी उफान पर; निसदा गांव में बाढ़ जैसे हालात, घरों को कराया गया खाली

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Gariaband Bridge Collapse: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में लगातार कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. भारी बारिश के बीच उदंती नदी पर निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा पुल भरभराकर गिर गया. लगभग 9 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा यह पुल छत्तीसगढ़ के अमलीगांव को ओडिशा के चार गांवों से जोड़ना था.
छत्तीसगढ़ और ओडिशा को जोड़ने वाले इस अहम प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठने लगे हैं. जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण पुल का हिस्सा ढह गया. बताया जा रहा है कि इलाके में 50 घंटे से ज्यादा समय से लगातार बारिश हो रही है, जिससे उदंती नदी का जलस्तर बढ़ गया है.
अधिकारियों ने लिया स्थिति का जायजा
भारी बारिश के कारण बन रहे पुल के ढांचे पर ज्यादा दबाव पड़ने के कारण उसका एक हिस्सा गिर गया. घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग के अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे.
महानदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में जलभराव
वहीं राजधानी रायपुर में लगातार हो रही बारिश के कारण महानदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई. रायपुर जिले के निसाद गांव में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 4 से 5 घरों को खाली कराया है. इस दौरान एक घर में फंसे परिवार को SDRF की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर निकाला. राहत एवं बचाव दल ने समय रहते परिवार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया.
सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूबी
वहीं महानदी के बढ़ते जल स्तर का असर खेती पर भी पड़ा है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार निसदा गांव में सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूबने से खराब हो गई है. प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य जारी है.
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