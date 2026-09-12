/गरियाबंद में कोरोना और स्वाइन फ्लू की दस्तक, 3 नए मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप, तीनों की ट्रेवल हिस्ट्री आई सामने

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गरियाबंद जिले में एक बार फिर कोरोना और स्वाइन फ्लू की दस्तक ने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी है. गरियाबंद में कोरोना और स्वाइन फ्लू के 3 पॉजिटिव मरीज सामने आने के बाद स्वास्थ्य अमला सक्रिय हो गया है, इनमें कोरोना का एक और स्वाइन फ्लू के दो मरीज शामिल हैं. सभी मामलों में ट्रेवल हिस्ट्री सामने आने की बात कही जा रही है. जानकारी के अनुसार, कोरोना पॉजिटिव मरीज गरियाबंद मुख्यालय का बताया जा रहा है. वहीं स्वाइन फ्लू के दो मरीजों में से एक मैनपुर और दूसरा गरियाबंद का रहने वाला बताया गया है.
तीन पॉजिटिव केस मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू कर दी है. संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लगभग 13 लोगों के सैंपल टेस्टिंग के लिए लिए गए हैं. अब इन सैंपल के नतीजों का इंतजार है. रिपोर्ट आने के बाद यह साफ हो जाएगा कि इन लोगों में COVID-19 या स्वाइन फ्लू फैला है या नहीं. सैंपल की रिपोर्ट करीब 24 से 48 घंटे में आने की संभावना है. इधर, जिले में फिलहाल जांच और टेस्टिंग की संख्या ज्यादा नहीं होने की बात भी सामने आ रही है.
स्वास्थ्य विभाग अलर्ट
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, सामने आए मामलों में ऐसे लोग शामिल हैं, जिन्होंने हाल ही में यात्रा की है. इसलिए विभाग संक्रमण के स्रोत का पता लगाने और संपर्क में आए लोगों की पहचान करने पर ध्यान दे रहा है. अधिकारी मरीजों की स्थिति पर नजर रख रहे हैं और सैंपल की जांच की प्रक्रिया चल रही है.
कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जुटा स्वास्थ्य विभाग
यह भी पता चला है कि जिले में अभी COVID-19 टेस्टिंग का दायरा सीमित है. इसलिए अगर टेस्टिंग का दायरा बढ़ाया जाता है, तो संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. स्वास्थ्य विभाग सैंपल रिपोर्ट और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के नतीजों के आधार पर जिले में संक्रमण की स्थिति का आकलन करेगा.
स्वास्थ्य विभाग की अपील
ऐसे में अगर जांच का दायरा बढ़ाया जाता है, तो संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. कोरोना और स्वाइन फ्लू के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. विभाग ने भीड़भाड़ वाले स्थानों से दूरी बनाए रखने और स्वास्थ्य संबंधी लक्षण दिखाई देने पर जांच कराने की सलाह दी है.
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