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रायपुर में राहुल पर बरसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कांग्रेस ने भी किया जोरदार पलटवार

Giriraj Singh Statement: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रायपुर दौरे में पौधारोपण कर पीएम मोदी के पर्यावरण अभियान की सराहना की. इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा. वहीं उनके बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी पलटवार किया है.

Written Byrupesh guptaEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 13, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 12:19 PM IST
रायपुर में राहुल पर बरसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कांग्रेस ने भी किया जोरदार पलटवार
Image Credit: Chhattisgarh Politics News

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