कांग्रेस ने भी किया पलटवार

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयानों पर बयानबाजी भी तेज हो गई. वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री को किसी पेट्रोल पंप पर जाकर आम जनता से पूछना चाहिए कि विकास कितना हुआ है. बैज ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं को सत्ता का नशा हो गया है और वे जमीनी हकीकत से दूर हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि महंगाई और रोजमर्रा की समस्याओं से लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार केवल विकास के दावे कर रही है. इस बयानबाजी के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है.