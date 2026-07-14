/भिलाई के आत्मानंद स्कूल में छात्राओं की अचानक बिगड़ी तबीयत, चीखने के बाद हुईं बेहोश, मचा हड़कंप

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छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई (खम्हरिया) स्थित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में एक बेहद ही अजीब और चिंताजनक घटना सामने आई है. यहां छात्राओं के अचानक बीमार पड़ने, चीखने-चिल्लाने, घबराने और फिर बेहोश हो जाने की घटनाओं ने स्कूल प्रशासन, शिक्षकों और अभिभावकों को बहुत चिंता में डाल दिया है. जानकारी अनुसार पिछले शुक्रवार से लगभग 10 से 11 छात्राएं इस रहस्यमयी स्थिति से प्रभावित हुई हैं. बताया जा रहा है कि छात्राएं पहले अचानक तेज आवाज में चीखने लगती हैं और उसके बाद बेहोश हो जाती हैं.
अचानक चीखने-चिल्लाने लगीं छात्राएं
दरअसल, पिछले तीन दिनों में खम्हारिया के स्वामी आत्मानंद एक्सीलेंस इंग्लिश मीडियम स्कूल की क्लास 9-A की आठ छात्राएं अचानक चीखने-चिल्लाने लगीं. उनके हाथ-पैर अकड़ गए और कुछ छात्राएं बेहोश होने से पहले रोने लगीं. सभी छात्राओं को अस्पताल ले जाया गया, जहां ज्यादातर की मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल आईं. बड़ी बात ये है कि घटनाओं का यह सिलसिला 9 जुलाई से शुरू हुआ.
स्वामी आत्मानंद स्कूल में रहस्यमयी घटनाएं
इन घटनाओं में एक खास पैटर्न देखा गया है. ये सभी घटनाएं दोपहर की शिफ्ट में पढ़ने वाली 9वीं और 11वीं क्लास की छात्राओं के साथ हुई हैं. इन घटनाओं के दौरान छात्राएं अचानक अजीब तरह से चिल्लाने लगती हैं और फिर बेहोश हो जाती हैं. शुरुआत में शुक्रवार को ऐसी तीन छात्राओं को इलाज के लिए तुरंत पास के शंकराचार्य अस्पताल ले जाया गया. अच्छी बात यह है कि मेडिकल देखभाल के बाद सभी प्रभावित छात्राओं की हालत नियंत्रण में है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है.
जांच रिपोर्ट के बाद ही खुलेगा छात्राओं के बेहोश होने का राज
इस संवेदनशील मामले की गंभीरता को समझते हुए स्कूल मैनेजमेंट ने जिला शिक्षा विभाग को लिखित रूप में सूचित किया है. छात्रों के अचानक बेहोश होने के असली कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. इस रहस्यमयी घटना की असल वजह तभी साफ हो पाएगी जब डॉक्टरों और विशेषज्ञों की अंतिम जांच रिपोर्ट मिल जाएगी. एहतियात के तौर पर स्कूल मैनेजमेंट ने क्लास 9-A का क्लासरूम बदल दिया है. जिला शिक्षा अधिकारी को पूरी स्थिति से अवगत करा दिया गया है और उनके निर्देशों के अनुसार विशेषज्ञों की एक टीम अभी छात्रों की काउंसलिंग कर रही है.
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