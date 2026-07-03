बेंगलुरु में खदान हादसा: पत्थर की चट्टान गिरने से छत्तीसगढ़ के मजदूर की मौत, रोते-बिलखते परिजनों ने प्रशासन से लगाई गुहार

कर्नाटक के बेंगलुरु में गुरुवार को पत्थर की खदान धसकने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें सात मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए घटना. घटना में बेंगलुरु के मडापट्टना गांव की है. मृत मजदूरों में एक मजदूर छत्तीसगढ़ के पेंड्रा जिले के पंडरी का 25 वर्षीय युवक धर्मेश सिंह मार्को भी है, जो ब्लास्टिंग कंपनी की ओर से उदय शंकर क्रेशर परिसर में पत्थरों में ड्रिलिंग का कार्य कर रहा था. तभी ऊपर रॉकब्रेकर मशीन ने लापरवाही पूर्वक मशीन चलाते हुए मजदूरों के ऊपर के पत्थरों में रॉक ब्रेकर मशीन चला दी. जिससे पहाड़ से पत्थर गिरकर नीचे काम कर रहे मजदूरों पर आ गिरा. हादसे के बाद घटनास्थल पर काम कर रहे पेंड्रा क्षेत्र के दूसरे मजदूरों ने मलबा हटाने के बाद कपड़ों से मृतक की पहचान की. जिसके बाद इसकी सूचना धर्मेश के परिजनों को दी.