बेंगलुरु में खदान हादसा: पत्थर की चट्टान गिरने से छत्तीसगढ़ के मजदूर की मौत, रोते-बिलखते परिजनों ने प्रशासन से लगाई गुहार

राज्य चुनें
Bengaluru stone quarry: छत्तीसगढ़ से मजदूरी करने कर्नाटक गए मरवाही के पंडरी गांव के मजदूर धर्मेश सिंह की काम के दौरान बेंगलुरु में पत्थर खदान में पत्थर धसकने से दर्दनाक मौत हो गई. इस हादसे में छत्तीसगढ़ के 1 मजदूर सहित अब तक सात मजदूरों की मौत हो चुकी है. घटना के बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है. मामले में पीड़ित परिवार ने प्रशासन से गुहार लगाई है.
कर्नाटक के बेंगलुरु में गुरुवार को पत्थर की खदान धसकने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें सात मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए घटना. घटना में बेंगलुरु के मडापट्टना गांव की है. मृत मजदूरों में एक मजदूर छत्तीसगढ़ के पेंड्रा जिले के पंडरी का 25 वर्षीय युवक धर्मेश सिंह मार्को भी है, जो ब्लास्टिंग कंपनी की ओर से उदय शंकर क्रेशर परिसर में पत्थरों में ड्रिलिंग का कार्य कर रहा था. तभी ऊपर रॉकब्रेकर मशीन ने लापरवाही पूर्वक मशीन चलाते हुए मजदूरों के ऊपर के पत्थरों में रॉक ब्रेकर मशीन चला दी. जिससे पहाड़ से पत्थर गिरकर नीचे काम कर रहे मजदूरों पर आ गिरा. हादसे के बाद घटनास्थल पर काम कर रहे पेंड्रा क्षेत्र के दूसरे मजदूरों ने मलबा हटाने के बाद कपड़ों से मृतक की पहचान की. जिसके बाद इसकी सूचना धर्मेश के परिजनों को दी.
पीड़ित परिवार की प्रशासन से मांग
घटना की सूचना मिलते ही परिवार में मातम पसर गया, धर्मेश आखिरी बार होली के समय अपने गांव आया था. धर्मेश पिछले 5 सालों से कर्नाटक काम करने जाता था. धर्मेश का परिवार काफी गरीब है, इसलिए उसकी इच्छा थी कि वह वहां से पैसे कमा कर यहां अपना घर बनाएगा. घटना ने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया है. धर्मेश के बूढ़े मां-बाप अब अपने बेटा अंतिम दर्शन करना चाहते हैं. उनके शासन प्रशासन से मांग है कि उनके बेटे का मृत शरीर उनके गांव लाया जाए, ताकि वह आदिवासी रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार कर सके. हादसा होने के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधि भी परिवार का ढांढस बधाने पहुंचे, उन्होंने भी परिवार को मुआवजा देने के साथ पूरे हादसे की जांच की मांग की है.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट