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बेंगलुरु में खदान हादसा: पत्थर की चट्टान गिरने से छत्तीसगढ़ के मजदूर की मौत, रोते-बिलखते परिजनों ने प्रशासन से लगाई गुहार

Bengaluru stone quarry: पेंड्रा जिले के पंडरी गांव के मजदूर धर्मेश सिंह की कर्नाटक के बेंगलुरु में पत्थर खदान में चट्टान धंसने से मौत हो गई. इस हादसे में अब तक सात मजदूरों की जान जा चुकी है. घटना के बाद परिजनों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है.

Written ByRakesh Singh ThakurEdited By:Pooja
Published: Jul 03, 2026, 07:24 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 07:24 AM IST
बेंगलुरु में खदान हादसा: पत्थर की चट्टान गिरने से छत्तीसगढ़ के मजदूर की मौत, रोते-बिलखते परिजनों ने प्रशासन से लगाई गुहार

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राकेश सिंह ठाकुर मुंगेली से रिपोर्टर हैं.

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