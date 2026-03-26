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SI की वाइफ ने लगाए थे यौन उत्पीड़न के आरोप, सरकार ने सीनियर IPS रतन लाल डांगी को किया निलंबित

Action on IPS Officer Ratan Lal Dangi: छत्तीसगढ़ सरकार ने सीनियर आईपीएस अधिकारी रतन लाल डांगी पर बड़ी कार्रवाई की है और उन्हें निलंबित कर दिया है. एसआई की पत्नी द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की विभागीय जांच लंबित होने के कारण सरकार ने यह कार्रवाई की है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Mar 26, 2026, 05:37 PM IST
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SI की वाइफ ने लगाए थे यौन उत्पीड़न के आरोप, सरकार ने सीनियर IPS रतन लाल डांगी को किया निलंबित

IPS Ratan Lal Dangi News: छत्तीसगढ़ के एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर रतन लाल डांगी पर सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है और उन्हें निलंबित कर दिया है. एसआई की पत्नी द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद डिपार्टमेंटल जांच का सामना कर रहे आईपीएस रतन लाल डांगी पर यह एक्शन लिया गया है. इसके लेकर गृह (पुलिस) विभाग ने एक आदेश जारी किया है और बताया है कि रतन लाल डांगी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. बता दें कि रतन लाल डांगी 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और आईजी पद पर तैनात थे.

बिना अनुमति नहीं छोड़ सकेंगे मुख्यालय

छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग ने अपने आदेश में यह भी कहा गया है कि डांगी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) मिलता रहेगा, लेकिन बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने की मनाही है. बता दें कि आरोपों के बाद सरकार ने कुछ महीने पहले लाल डांगी पर कार्रवाई करते हुए आईजी पद से हटा दिया था और रायपुर के चंद्रखुरी स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेट पुलिस एकेडमी में डायरेक्टर के पद पर तैनात किया गया था. हालांकि अब उन्हें निलंबित कर दिया गया है और सस्पेंड होने के बाद उनका मुख्यालय नया रायपुर PHQ निर्धारित किया गया है.

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ये भी पढ़ें- सोशल मीडिया, ब्यूटीशियन और ब्लैकमेलिंग... IPS अफसर और SI की पत्नी के बीच क्या है कहानी?

रतन लाल डांगी को निलंबन करने के मुख्य कारण

छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग ने अपने आदेश में रतन लाल डांगी को निलंबित करने के कई कारण बताए हैं, जिनमें अशोभनीय आचरण और अपने पद की गरिमा के विपरीत व्यवहार करना शामिल है. इसके साथ ही पद का दुरुपयोग करना और अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल करना और सोशल मीडिया पर उनके कार्यों के प्रचारित होने से पुलिस विभाग की छवि खराब होना भी शामिल है. इसके अलावास्थापित सामाजिक और सांस्कृतिक नियमों का पालन न करना भी है.

रतन लाल डांगी पर क्या हैं आरोप?

बता दें कि छत्तीसगढ़ कैडर के सीनियर आईपीएस अधिकारी रतन लाल डांगी पर एक एसआई की पत्नी ने हैरेसमेंट का आरोप लगाया है. हालांकि, रतन लाल डांगी ने आरोपों का खंडन किया है और महिला पर लंबे समय से उनको ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए हैं. महिला ने पिछले साल 15 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम को शिकायत दी थी और रतन लाल डांगी पर 'शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से' परेशान करने का आरोप लगाया था. महिला ने यह भी दावा किया था कि उस पर दबाव है और इन आरोपों के कारण उसके पति का ट्रांसफर हो सकता है. इन आरोपों को लेकर रतन लाल डांगी डिपार्टमेंटल जांच का सामना कर रहे हैं.

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Ratan Lal Dangi

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