/GPM में भारी बारिश का असर: जलेश्वर-अमरकंटक मार्ग पर 5 जगह लैंडस्लाइड, भारी वाहनों के लिए 4 महीने बंद

जलेश्वर के पास भूस्खलन के कारण सड़क का एक बड़ा हिस्सा पहाड़ी से टूटकर खाई में जा गिरा है, जिसके चलते मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया है. दरअसल, लगातार हुई बारिश से जलेश्वर-अमरकंटक मार्ग में पहाड़ों पर कई जगह जलभराव होने से पहाड़ों की मिट्टी दलदली हो गई है और भूस्खलन देखने को मिल रहा है. पहाड़ों में जलभराव होने से कई जगह झरने फूट पड़े हैं.



मार्ग में लगभग पांच जगह बड़ी लैंडस्लाइड हुई हैं, जिसमें सड़क की मुख्य गार्डवॉल ढहकर खाई में समा गई है. प्रशासन ने कई किलोमीटर पहले मुख्य सड़क पर ही लाल झंडा लगाकर सड़क बंद कर दी है. स्थानीय लोग भी सूचना दे रहे हैं कि आगे लैंडस्लाइड की वजह से मार्ग बंद है.