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GPM में भारी बारिश का असर: जलेश्वर-अमरकंटक मार्ग पर 5 जगह लैंडस्लाइड, भारी वाहनों के लिए 4 महीने बंद

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 48 घंटे की लगातार बारिश के बाद जलेश्वर-अमरकंटक मार्ग पर करीब 5 जगह लैंडस्लाइड हुई. गार्डवॉल और सड़क का हिस्सा खाई में समा गया. प्रशासन ने भारी वाहनों के लिए मार्ग 4 महीने तक बंद किया है.

Written ByRakesh Singh Thakur
Published: Sep 27, 2026, 11:13 PM IST|Updated: Sep 27, 2026, 11:13 PM IST
GPM में भारी बारिश का असर: जलेश्वर-अमरकंटक मार्ग पर 5 जगह लैंडस्लाइड, भारी वाहनों के लिए 4 महीने बंद
Image Credit: ZEE MEDIA

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राकेश सिंह ठाकुर मुंगेली से रिपोर्टर हैं.

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