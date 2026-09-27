/GPM में भारी बारिश का असर: जलेश्वर-अमरकंटक मार्ग पर 5 जगह लैंडस्लाइड, भारी वाहनों के लिए 4 महीने बंद

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गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में पिछले 48 घंटे से हो रही लगातार बारिश के बाद अब एक बड़ी खबर सामने आई है. पेंड्रा रोड से जलेश्वर होते हुए अमरकंटक जाने वाला मार्ग, जलेश्वर-पेंड्रा रोड, भूस्खलन की चपेट में आकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है. सड़क के क्षतिग्रस्त होने से जलेश्वर के रहवासियों का जिला मुख्यालय गौरेला-पेंड्रा-मरवाही से सीधा संपर्क प्रभावित हो गया है. जिला प्रशासन ने भारी वाहनों के लिए 4 माह तक मार्ग बंद कर दिया है.
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में बीते 48 घंटे से लगातार हो रही बारिश का असर अब सड़कों और पहाड़ी इलाकों में भी दिखाई देने लगा है. बारिश थमने के बाद पेंड्रा रोड से जलेश्वर होते हुए अमरकंटक जाने वाले मार्ग से बड़ी क्षति सामने आई है.
जलेश्वर के पास भूस्खलन के कारण सड़क का एक बड़ा हिस्सा पहाड़ी से टूटकर खाई में जा गिरा है, जिसके चलते मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया है. दरअसल, लगातार हुई बारिश से जलेश्वर-अमरकंटक मार्ग में पहाड़ों पर कई जगह जलभराव होने से पहाड़ों की मिट्टी दलदली हो गई है और भूस्खलन देखने को मिल रहा है. पहाड़ों में जलभराव होने से कई जगह झरने फूट पड़े हैं.
मार्ग में लगभग पांच जगह बड़ी लैंडस्लाइड हुई हैं, जिसमें सड़क की मुख्य गार्डवॉल ढहकर खाई में समा गई है. प्रशासन ने कई किलोमीटर पहले मुख्य सड़क पर ही लाल झंडा लगाकर सड़क बंद कर दी है. स्थानीय लोग भी सूचना दे रहे हैं कि आगे लैंडस्लाइड की वजह से मार्ग बंद है.
लगातार बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्र में जमीन खिसकने से पेंड्रा रोड से अमरकंटक पहुंचने के लिए जलेश्वर होकर जाने वाले इस सबसे सुगम तीसरे मार्ग में पांच अलग-अलग जगहों पर लैंडस्लाइड हुई है, जिससे सड़क के किनारे बनी गार्डवॉल के साथ कंक्रीट शोल्डर पहाड़ी से नीचे खाई में समा गया है. साथ ही कई बड़े पेड़ भी उखड़कर सड़क पर आ गिरे हैं, जिन्हें साफ करके सड़क पर आवागमन सुचारू करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है.
जिला प्रशासन ने फिलहाल इस मार्ग को भारी वाहनों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया है, वहीं PWD अपने प्रयासों से इसे छोटे वाहनों के लिए खोलने का प्रयास कर रही है. विभाग के इंजीनियर का कहना है कि इसकी मरम्मत में 4 महीने का वक्त लग सकता है. तब तक इस मार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन बंद रहेगा.
अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में हुई इस अप्रत्याशित वर्षा ने जनजीवन को खासा प्रभावित किया है. वहीं, लैंडस्लाइड की वजह से धंसी हुई सड़कों को वापस सुव्यवस्थित करने में शासन-प्रशासन को बड़ा खर्च और काफी मशक्कत करनी पड़ेगी.