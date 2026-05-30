प्रदीप सोनी हत्याकांड में 4 दिन बाद भी आरोपी फरार, विपक्ष ने उठाई CBI जांच की मांग

Gaurela Pendra Marwahi Crime News: छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में सराफा व्यवसायी प्रदीप सोनी की गोली मारकर हत्या और लूट की वारदात को लेकर राजनीतिक और सामाजिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है. घटना के चार दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर विपक्षी दलों ने कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग तेज कर दी है. वहीं, बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) राम गोपाल गर्ग ने आरोपियों की गिरफ्तारी या उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण सूचना देने वाले व्यक्ति को 30 हजार रुपये इनाम देने की घोषणा की है.

गौरतलब है कि 26 मई को कोटमी चौकी क्षेत्र के साप्ताहिक बाजार में सराफा व्यवसायी प्रदीप सोनी को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी थी और सोने-चांदी के आभूषण लूटकर फरार हो गए थे. इलाज के दौरान प्रदीप सोनी की मौत हो गई. घटना के बाद से आरोपी फरार हैं और पुलिस अब तक किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच सकी है.

मामले में CBI जांच की मांग की

मामले को लेकर कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने पत्रकार वार्ता में पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिला होने के बावजूद गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में पुलिस बल और संसाधनों की भारी कमी है. उन्होंने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को 72 घंटे का समय देते हुए चेतावनी दी कि यदि आरोपी नहीं पकड़े गए तो कांग्रेस सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी और सीबीआई जांच की मांग को लेकर व्यापक अभियान चलाया जाएगा.

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नेताओं ने लगाए गंभीर आरोप

वहीं, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे के नेताओं ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घटना पर गहरी चिंता जताई. उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों की सीमा से लगे इस जिले में गांजा, शराब, कोयला और अवैध लकड़ी की तस्करी लगातार बढ़ रही है, जिससे यह क्षेत्र अपराधियों के लिए सुरक्षित कॉरिडोर बनता जा रहा है.

पुलिस को नहीं मिला सुराग

जेसीसीजे नेताओं ने दावा किया कि जिले में लगाए गए करीब 115 सीसीटीवी कैमरों में से घटना के समय एक भी कैमरा चालू नहीं था. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि कैमरे बंद थे तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई. उनका आरोप है कि घटना के कई दिन बाद भी पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगा है, जिससे प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. पार्टी ने क्षेत्रीय विधायक के माध्यम से राज्य सरकार से मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है. जेसीसीजे नेताओं ने कहा कि सरकार को 72 घंटे के भीतर सीबीआई जांच की घोषणा करनी चाहिए, अन्यथा पार्टी आम जनता और पीड़ित परिवार के साथ मिलकर आंदोलन करेगी.

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