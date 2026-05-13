Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3215849
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

बैलगाड़ी से बारात लेकर पहुंचा दूल्हा, कहा-पेट्रोल-डीजल बचाना जरूरी, फिजूलखर्ची बंद हो

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में एक दूल्हा बैलगाड़ी से अपनी बारात लेकर पहुंचा. उसका कहना था कि पेट्रोल-डीजल बचाना जरूरी है.

Written By  HEMANT SANCHETI|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 13, 2026, 06:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दूल्हा बैलगाड़ी से बारात लेकर पहुंंचा
दूल्हा बैलगाड़ी से बारात लेकर पहुंंचा

Narayanpur News: पीएम मोदी की पेट्रोल-डीजल का संयमित इस्तेमाल करने की बात का असर अब दिखना शुरू हो गया है. आम लोगों ने भी अब इस पर अपने तरीके से काम करना शुरू कर दिया है. छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में एक दूल्हा अपनी बारात बैलगाड़ियों से लेकर पहुंचा. ताम झाम को छोड़कर दूल्हे ने बेहद पारंपरिक अंदाज में सादगी के साथ अपनी शादी की है. जिसमें उसके घरवालों ने भी उसका साथ दिया. दूल्हे ने लोगों को पेट्रोल-डीजल बचाने का संदेश दिया है. उसका कहना है कि उसे यह प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली है. 

एसपी का गनमैन है दूल्हा 

दूल्हे का नाम कुबेर देहारी है. जो जो पुलिस अधीक्षक राबिंसन गुड़िया के गनमैन हैं. दूल्हे ने बताया कि जिले में पेट्रोल-डीजल की कमी और लगातार बढ़ती कीमतों को देखते हुए उन्होंने पारंपरिक तरीके से बारात ले जाने का निर्णय लिया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की तरफ से ईंधन बचत और संसाधनों के सीमित उपयोग को लेकर दिए गए संदेश से भी उन्हें प्रेरणा मिली है. इसलिए उसने इस तरह से अपनी बारात निकालने का फैसला किया.

Add Zee News as a Preferred Source

बैलगाड़ियों में निकली बारात

बारात पूरी तरह बैलगाड़ियों में निकाली गई. बाराती पारंपरिक वाद्ययंत्रों की धुन पर नाचते-गाते लड़की पक्ष के घर पहुंचे. इस शादी में न डीजे था, न लग्जरी वाहनों का काफिला और न ही फिजूलखर्ची. सादगीपूर्ण आयोजन ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. गांव के बुजुर्गों ने इस पहल को पुरानी परंपराओं को जीवित रखने वाला कदम बताया. लोगों का कहना है कि आधुनिक दौर में इस तरह की शादी समाज के लिए प्रेरणा है जहां दिखावे की बजाय संस्कार और परंपरा को महत्व दिया गया. इस शादी में पर्यावरण संरक्षण की झलक भी देखने को मिली. स्वागत गेट और मंडप की सजावट छींद पेड़ के पत्तों और स्थानीय पेड़-पौधों से की गई थी. प्लास्टिक और अत्यधिक बिजली की सजावट से दूरी बनाकर पूरे आयोजन को पारंपरिक और पर्यावरण अनुकूल स्वरूप दिया गया. यानि पूरी शादी को पारंपरिक अंदाज में पूरा किया गया. 

कुबेर देहारी ने कहा कि आजकल लोग शादी समारोहों में दिखावे के लिए लाखों रुपये खर्च कर देते हैं. केवल बारात में गाड़ियों के लंबे काफिले और डीजल-पेट्रोल पर भारी खर्च किया जाता है. ऐसे समय में जरूरत के अनुसार संसाधनों का उपयोग करना बेहद जरूरी है. डुमरतराई वार्ड में निकली यह अनोखी बारात अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है. लोगों का कहना है कि यह शादी सिर्फ एक समारोह नहीं, बल्कि समाज को सादगी ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने वाली मिसाल है. 

ये भी पढे़ंः छत्तीसगढ़ में बदला मौसम, बिलासपुर में आंधी के साथ हुई बारिश, गरज-चमक का अलर्ट

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

narayanpur newschhattisgarh news

Trending news

Mohan Yadav
5 महीने के यथार्थ को CM मोहन यादव ने कराया एयरलिफ्ट, अब बेंगलुरु में होगा इलाज
neet paper leak
MP से जुड़े नीट पेपर लीक के तार, इस कॉलेज का छात्र रहा है आरोपी शुभम खैरनार
gwalior news
लापरवाही ने बुझा दिया घर का चिराग, होटल में स्विमिंग पूल में डूबने से बच्चे की मौत
Chambal river
रेत माफिया बेखौफ कर रहे खनन? चंबल नदी के गांधी सागर बांध के बैकवॉटर का वीडियो वायरल
ratlam news
काले शीशों वाली बोलेरो ने मारी टक्कर, विधायक ने खुद किया पीछा, शराब तस्करी का आरोप
ashok nagar news
चांदी की चप्पल पहन तंत्र साधना करती थी महिला,अश्लील VIDEO से करोड़ों की वसूली
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: जबलपुर-अमरकंटक नेशनल हाईवे जाम, CM मोहन लाड़ली बहनों को देंगे बड़ी सौगात, पढ़ें बड़ी खबरें
Shivpuri News
MP में PM मोदी की अपील बेअसर! BJP विधायक 300 गाड़ियों के काफिले के साथ निकले
mp news
NEET-UG परीक्षा रद्द होने से एमपी के 1.20 लाख छात्रों का भविष्य अधर में, भारी आक्रोश
food poisoning mandsaur
आइसक्रीम खाते ही गांव में मचा हाहाकार, एक साथ बीमार पड़े 20 से ज्यादा लोग...