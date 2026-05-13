बैलगाड़ी से बारात लेकर पहुंचा दूल्हा, कहा-पेट्रोल-डीजल बचाना जरूरी, फिजूलखर्ची बंद हो

Narayanpur News: पीएम मोदी की पेट्रोल-डीजल का संयमित इस्तेमाल करने की बात का असर अब दिखना शुरू हो गया है. आम लोगों ने भी अब इस पर अपने तरीके से काम करना शुरू कर दिया है. छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में एक दूल्हा अपनी बारात बैलगाड़ियों से लेकर पहुंचा. ताम झाम को छोड़कर दूल्हे ने बेहद पारंपरिक अंदाज में सादगी के साथ अपनी शादी की है. जिसमें उसके घरवालों ने भी उसका साथ दिया. दूल्हे ने लोगों को पेट्रोल-डीजल बचाने का संदेश दिया है. उसका कहना है कि उसे यह प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली है.

एसपी का गनमैन है दूल्हा

दूल्हे का नाम कुबेर देहारी है. जो जो पुलिस अधीक्षक राबिंसन गुड़िया के गनमैन हैं. दूल्हे ने बताया कि जिले में पेट्रोल-डीजल की कमी और लगातार बढ़ती कीमतों को देखते हुए उन्होंने पारंपरिक तरीके से बारात ले जाने का निर्णय लिया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की तरफ से ईंधन बचत और संसाधनों के सीमित उपयोग को लेकर दिए गए संदेश से भी उन्हें प्रेरणा मिली है. इसलिए उसने इस तरह से अपनी बारात निकालने का फैसला किया.

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बैलगाड़ियों में निकली बारात

बारात पूरी तरह बैलगाड़ियों में निकाली गई. बाराती पारंपरिक वाद्ययंत्रों की धुन पर नाचते-गाते लड़की पक्ष के घर पहुंचे. इस शादी में न डीजे था, न लग्जरी वाहनों का काफिला और न ही फिजूलखर्ची. सादगीपूर्ण आयोजन ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. गांव के बुजुर्गों ने इस पहल को पुरानी परंपराओं को जीवित रखने वाला कदम बताया. लोगों का कहना है कि आधुनिक दौर में इस तरह की शादी समाज के लिए प्रेरणा है जहां दिखावे की बजाय संस्कार और परंपरा को महत्व दिया गया. इस शादी में पर्यावरण संरक्षण की झलक भी देखने को मिली. स्वागत गेट और मंडप की सजावट छींद पेड़ के पत्तों और स्थानीय पेड़-पौधों से की गई थी. प्लास्टिक और अत्यधिक बिजली की सजावट से दूरी बनाकर पूरे आयोजन को पारंपरिक और पर्यावरण अनुकूल स्वरूप दिया गया. यानि पूरी शादी को पारंपरिक अंदाज में पूरा किया गया.

कुबेर देहारी ने कहा कि आजकल लोग शादी समारोहों में दिखावे के लिए लाखों रुपये खर्च कर देते हैं. केवल बारात में गाड़ियों के लंबे काफिले और डीजल-पेट्रोल पर भारी खर्च किया जाता है. ऐसे समय में जरूरत के अनुसार संसाधनों का उपयोग करना बेहद जरूरी है. डुमरतराई वार्ड में निकली यह अनोखी बारात अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है. लोगों का कहना है कि यह शादी सिर्फ एक समारोह नहीं, बल्कि समाज को सादगी ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने वाली मिसाल है.

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