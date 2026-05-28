रायपुर-बिलासपुर में तेज गर्मी...24 घंटे बाद आंधी- बारिश की चेतावनी! चलेंगी तेज हवाएं

Raipur Weather News: छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है. रायपुर और बिलासपुर सहित राज्य के कई हिस्सों में रहने वाले लोग झुलसा देने वाली गर्मी और लू का सामना कर रहे हैं. मौसम विभाग के अनुसार आज गुरुवार को छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है. राजधानी रायपुर और बिलासपुर में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.

पिछले 24 घंटों के दौरान दुर्ग जिला राज्य का सबसे गर्म क्षेत्र बना रहा, जहां तापमान 45.5°C दर्ज किया गया. वहीं रायपुर में पारा 44.6°C और बिलासपुर में 44.5°C रहा. इस भीषण गर्मी के बीच मौसम वैज्ञानिकों ने राहत भरा पूर्वानुमान भी जारी किया है. आइए जानते हैं कि रायपुर और बिलासपुर में मौसम कैसा रहेगा.

रायपुर-बिलासपुर में आज कैसा मौसम रहेगा

28 मई को राजधानी रायपुर और बिलासपुर में लू चलने की संभावना है. शहर का अधिकतम तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान लगभग 29 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. लोगों को सलाह दी गई है कि जब तक बहुत जरूरी न हो, वे धूप में बाहर न निकलें और खूब पानी पीकर खुद को हाइड्रेटेड रखें. बता दें कि बुधवार को रायपुर में भीषण गर्मी महसूस की गई. हवाई अड्डे पर अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. बिलासपुर में तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

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बारिश और आंधी की संभावना

हालांकि उत्तर-पश्चिमी ओडिशा के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है. इसके अलावा दो अलग-अलग ट्रफ रेखाएं एक्टिव हैं, एक उत्तर प्रदेश से ओडिशा तक फैली हुई है, और दूसरी बिहार से तेलंगाना तक. जिसके चलते अगले 24 घंटों में यानि 29 मई को मौसम की स्थिति में बदलाव की उम्मीद है. इस दौरान राज्य के कई हिस्सों में बिजली और गरज के साथ हल्की आंधी और बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा कई इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं.

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