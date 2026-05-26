रायपुर-बिलासपुर में हीटवेव...48 घंटे बाद गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल, IMD ने जारी किया अलर्ट

Raipur-Bilaspur Weather News: छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है. मौसम विभाग ने राज्य के 20 ज़िलों के लिए लू का अलर्ट जारी किया है, जो अगले तीन दिनों तक प्रभावी रहेगा. रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव, कोरबा और बस्तर सहित कई जिलों में भीषण गर्मी से लोगों को काफी परेशानी हो रही है. राजधानी रायपुर में तापमान बढ़कर 45.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि राजनांदगांव राज्य का सबसे गर्म ज़िला रहा, जहां अधिकतम तापमान 46.5 डिग्री दर्ज किया गया. इस बीच आइए जानते हैं कि रायपुर और बिलासपुर के लिए मौसम का पूर्वानुमान क्या कहता है.

रायपुर-बिलासपुर में बारिश की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार रायपुर और बिलासपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में लू का असर बना हुआ है. हालांकि 48 घंटे बाद मौसम के हालात में बदलाव के संकेत भी देखे गए हैं. विभाग ने 26 मई से 29 मई के बीच राज्य के अलग-अलग इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक के साथ बौछारें और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है. इस दौरान हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं, और बिजली गिरने का भी खतरा बना रहेगा.

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आज कैसा रहेगा मौसम

मंगलवार 26 मई को रायपुर और बिलासपुर में मौसम शुष्क बना रहेगा. साथ ही लू का भी अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान अधिकतम तापमान 45 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है. हालांकि, अगले दो दिनों में, गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना के चलते यहां के निवासियों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.

मौसम विभाग ने लोगों से की अपील

तेज गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे दोपहर 12:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच केवल तभी बाहर निकलें, जब बेहद आवश्यक काम हो. इसके साथ ही लोगों से पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने और धूप से बचाव के लिए एहतियाती उपाय अपनाने की अपील भी की गई है.

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