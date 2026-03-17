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छत्तीसगढ़ के बस्तर में होगी हेरिटेज मैराथन, जीतने वाले को मिलेगा लाखों का इनाम, जानिए प्रोसेस

Bastar Heritage Marathon: छत्तीसगढ़ के बस्तर में हेरिटेज मैराथन होने वाली है. जहां जगदलपुर से यह मैराथन चित्रकोट जलप्रपात तक होगी. जहां जीतने वाले को लाखों रुपए का इनाम मिलेगा.

Written By  Zee Media Bureau|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 17, 2026, 04:56 PM IST
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बस्तर में होगी हेरिटेज मैराथन
बस्तर में होगी हेरिटेज मैराथन

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बस्तर में बड़ा आयोजन होने जा रहा है. जहां 22 मार्च को 'बस्तर हेरिटेज मैराथन' का आयोजन होने वाला है. जिसके लिए रूट भी तैयार हो चुका है. बताया जा रहा है कि इस बार एथलीट जगदलपुर जिला मुख्यालय के लालबाग मैदान से भागते हुए चित्रकोट के जलप्रपात तक जाएंगे. जिसके लिए पूरे रूट पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. इस बार के विजेता को 25 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा. पिछले आयोजन की सफलता के बाद इस बार के आयोजन को लेकर एथलीट में काफी उत्साह दिख रहा है. क्योंकि इस बार एथलीट की सुविधाओं में भी इजाफा किया जा रहा है. 

चार श्रेणियों में होगी बस्तर हेरिटेज मैराथन

बस्तर हेरिटेज मैराथन के लिए इस बार चार श्रेणियां रखी गई हैं. जहां पहली रैस 42 किलोमीटर की फुल मैराथन होगी. 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन रखी गई है. 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर का फन रन भी शामिल किया गया है. खास बात यह है कि इस बार प्रतिभागियों के लिए सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं. सभी को रूट पर एनर्जी ड्रिंक्स और मेडिकल सपोर्ट के साथ-साथ रिफ्रेशमेंट पॉइंट्स भी बनाए गए हैं. वहीं हर धावक को इस बार रनिंग फोटोज भी मिलेंगे. जबकि फिनिशर मेडल, ई-सर्टिफिकेट की भी सुविधा होगी. 

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25 लाख रुपए का इनाम 

आयोजन में शामिल होने के लिए 299 रुपए का रजिस्ट्रेशन शुल्क रखा गया है. वहीं बस्तर हेरिटेज मैराथन का इनाम इस बार 25 लाख रुपए निर्धारित किया गया है. खास बात यह है कि बस्तर संभाग के प्रतिभागियों के लिए यह पंजीयन पूरी तरह से निशुल्क रखा गया है. केवल बस्तर से बाहर के लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस ली जाएगी. इस बार के आयोजन को रोचक बनाने के लिए ज़ुम्बा सेशन और लाइव डीजे का आयोजन भी रखा गया है.

जगदलपुर जिला प्रशासन ने ज्यादा से ज्यादा लोगों से इस आयोजन में शामिल होने की अपील की है. क्योंकि यह मैराथन आपको बस्तर की खूबसूरती से भी रूबरू कराने वाली है. माना जा रहा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी सीएम विष्णुदेव साय भी इस आयोजन में शामिल होने वाले हैं. बस्तर मैराथन के लिए इस बार बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. 

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ में गजब की चोरी, सोना-चांदी नहीं, घर से गैस सिलेंडर लेकर भागा चोर

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