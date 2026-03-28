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पूर्व डिप्टी सीएमके बेटे-बहू और पोती के 2 हत्यारों को उम्रकैद, 3 को हाईकोर्ट ने किया बरी, जानें क्या है पूरा मामला

Chhattisgarh High Court: पूर्व डिप्टी सीएम प्यारेलाल कंवर के छोटे बेटे-बहू और पोती की हत्या के मामले में हाईकोर्ट ने 5 साल बाद फैसला सुनाया है. कोर्ट ने 2 आरोपियों को उम्रकैद की सजा दी, जबकि 3 आरोपियों के सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Mar 28, 2026, 09:48 PM IST
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पूर्व डिप्टी सीएमके बेटे-बहू और पोती के 2 हत्यारों को उम्रकैद, 3 को हाईकोर्ट ने किया बरी, जानें क्या है पूरा मामला

Chhattisgarh High Court: अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम प्यारेलाल कंवर के बेटे-बहू और पोती की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को उम्रकैद हुई है. इस मामले में 5 साल बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है. बता दें कि हत्या के मामले में 5 आरोपियों को दोषी ठहराया गया था, कोर्ट ने सबूतों के अभाव में 3 को बाइज्जत बरी कर दिया है. 

साल 2021 में पूर्व डिप्टी सीएम प्यारेलाल कंवर के घर में घुसकर आरोपियों ने उनके बेटे हरीश कंवर, बहू और पोती की धारदार हथियार से हत्या की गई थी. आरोप था कि जमीन विवाद और पैसों के लेन-देन को लेकर परिवार के ही बड़े बेटे, बहू, साले और उसके साथी ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था. जांच के बाद आरोपियों में बेटा बहू को संदेह का लाभ मिला, साले और दोस्त को सजा हुई है.

21 अप्रैल 2021 में हुई थी हत्या 
कोरबा जिले के उरगा थाना क्षेत्र के भैंसमा गांव में प्यारे लाल कंवर का परिवार रहता था. उनके 2 बेटों में पैसों और जमीन के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था. 21 अप्रैल 2021 को छोटे बेटे, उनकी बहू और 4 साल की पोती की हत्या हुई थी. हत्यारों ने तीनों के चेहरे, सिर, गर्दन, मुंह, नाक, कान और पैर पर धारदार हथियार से कई बार हमला किया था. जांच में सामने आया था कि बड़े भाई हरभजन के साले और उसके साथी ने घर घुसकर धारदार हथियार से वारदात को अंजाम दिया था. 

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कोर्ट ने सबूतों के अभाव में 3 को किया बरी
पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नंदेश्वर की अदालत में सरकारी अभिभाषक कृष्णा द्विवेदी ने सभी ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए. इन साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने एक महिला और चार पुरुष सहित कुल पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी. जिसके बाद आरोपियों ने हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती दी. अब हाईकोर्ट ने अपने फैसले में दो आरोपियों की सजा को सही ठहराते हुए उम्रकैद बरकरार रखी, जबकि तीन आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया. इस फैसले के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है. एडवोकेट राजीव कुमार दूबे ने जानकारी दी कि आरोपियों में हरभजन सिंह कुंवर, उनकी पत्नी धनकुवंर, साला परमेश्वर, दोस्त राम प्रसाद मान्येवर, सुरेंद कुमार कंवर कुल 5 लोग आरोपी बनाए गए थे. परमेश्वर और रामप्रसाद मन्नेवार को उम्रकैद हुई है, अन्य 3 लोग बरी कर दिए गए हैं.

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