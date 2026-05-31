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हिमाचल के चंबा में 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, छत्तीसगढ़ के परिवार समेत 8 लोगों की गई जान

Chamba Road Accident News: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में भिलाई के दंपती और उनके दो बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो गई. पर्यटकों से भरी अर्टिगा कार साच पास क्षेत्र में बर्फबारी देखने जा रही थी, तभी वह 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई. जिससे बड़ा हादसा हो गया है.

Written By  Hitesh Sharma|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 31, 2026, 07:16 PM IST
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Chamba Road Accident News
Chamba Road Accident News

Bhilai Family News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक दुखद खबर सामने आई है. हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक भीषण सड़क हादसे में भिलाई के दंपती और उनके दो बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि हिमाचल घूमने गए दो परिवारों की खुशियां पलभर में मातम में बदल गईं. मिली जानकारी के मुताबिक, पर्यटकों से भरी एक अर्टिगा कार चंबा जिले के बैरागढ़-साच पास-किलाड़ मार्ग पर शुक्रवार रात अनियंत्रित होकर करीब 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई. हादसे में दो बच्चों सहित सभी 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

मृतकों में भिलाई मूल के अरविंद चंद्राकर, उनकी पत्नी पिंकी चंद्राकर और उनके दो बच्चे शामिल हैं. बताया जा रहा है कि सभी पर्यटक बेंगलुरु से हिमाचल प्रदेश घूमने आए थे और साच पास क्षेत्र में बर्फबारी का नजारा देखने जा रहे थे. यह हादसा चुराह उपमंडल के कालावन क्षेत्र के पास हुआ. दोनों परिवारों ने डलहौजी से एक टैक्सी बुक की थी और साच पास की ओर रवाना हुए थे. देर रात वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरा. खाई अत्यंत गहरी होने के कारण वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार किसी को भी बचने का मौका नहीं मिला.

बचाव कार्य में दिक्कतें
हादसे की जानकारी तब मिली जब टैक्सी देर रात तक डलहौजी वापस नहीं लौटी. वाहन मालिक को संदेह हुआ तो उसने जीपीएस लोकेशन चेक की. लोकेशन कालावन क्षेत्र के पास एक ही स्थान पर स्थिर दिखाई दे रही थी. इसके बाद स्थानीय स्तर पर खोजबीन शुरू की गई. दुर्घटनास्थल बेहद दुर्गम क्षेत्र में होने के कारण राहत और बचाव कार्य में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. खड़ी पहाड़ियों, गहरी खाई, पथरीले रास्ते और खराब मौसम के चलते शनिवार को शवों को बाहर निकालना संभव नहीं हो सका. वहीं मोबाइल नेटवर्क नहीं होने से रेस्क्यू टीम और प्रशासन के बीच समन्वय में भी परेशानी आई.

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रेस्क्यू अभियान चलाया
मिली जानकारी के मुताबिक, रविवार सुबह पुलिस, प्रशासन और स्थानीय लोगों ने संयुक्त रूप से बड़े स्तर पर रेस्क्यू अभियान चलाया. खाई की गहराई और कठिन परिस्थितियों को देखते हुए लोगों ने ह्यूमन चेन बनाकर और रस्सियों की मदद से एक-एक कर शवों को सड़क तक पहुंचाया. कई घंटे तक चले अभियान के बाद सभी 8 शव खाई से बाहर निकाल लिए गए. बताया जा रहा है कि अरविंद चंद्राकर और पिंकी चंद्राकर लंबे समय से बेंगलुरु में रहकर नौकरी कर रहे थे. हादसे की खबर से उनके परिजनों और परिचितों में शोक की लहर है.

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