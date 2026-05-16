नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ को गृहमंत्री देने जा रहे हैं अब तक का सबसे बड़ा तोहफा, जानें क्या है पूरा प्लान?

Amit Shah Tour Schedule: गृह मंत्री अमित शाह नक्सलवाद के खात्मे के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं. गृह मंत्री शाह का दौरा 3 दिन का बताया जा रहा है, जिसमें वह रायपुर से लेकर बस्तर तक विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे. सबसे खास है बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होना, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री शाह करेंगे. इस बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल होंगे. इन राज्यों में आपसी तालमेल और समस्याओं को सुलझाने के लिहाज से यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है. इससे पहले मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक पिछले साल वाराणसी में हुई थी. बस्तर में पुलिस सुरक्षा कैंप को जनसुविधा केंद्र बनाया जा रहा है, उसका भी शुभारंभ गृह मंत्री शाह करेंगे.

मिली जानकारी के मुताबिक, गृह मंत्री अमित शाह 17 मई को करीब 8:30 बजे रायपुर पहुंचेंगे. नवा रायपुर स्थित होटल में रात्रि विश्राम करेंगे. इसके बाद 18 मई को सुबह 10:30 बजे रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में डायल 112 और फॉरेंसिक गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. डायल 112 की सुविधा अब तक 16 जिलों में लागू थी, अब यह पूरे प्रदेश के 33 जिलों में लागू होगी. 400 गाड़ियां पूरे प्रदेश के थानों में पहुंचेंगी. उसी दिन दूसरी सौगात फॉरेंसिक साइंस लेबोरेट्री की मिलेगी. 33 जिलों में 33 सर्वसुविधायुक्त गाड़ियां इसके लिए रवाना होंगी, जिन्हें गृह मंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखाएंगे.

पुलिस कैंप में जनसुविधा केंद्र की शुरुआत

इसके बाद गृह मंत्री बस्तर रवाना होंगे और करीब दोपहर 12:30 बजे बस्तर के नेतानार पहुंचेंगे. नेतानार पहला पुलिस कैंप है, जहां जनसुविधा केंद्र की शुरुआत हो रही है. उसका शुभारंभ गृह मंत्री करेंगे. बता दें कि नेतानार के बाद धीरे-धीरे बाकी कैंप भी इसी तरह जनसुविधा केंद्र के तौर पर विकसित किए जाएंगे. इस कार्यक्रम के बाद बस्तर के अलग-अलग समाज प्रमुखों, प्रबुद्ध नागरिकों, पुलिस जवानों और अधिकारियों के साथ भी गृह मंत्री का कार्यक्रम तय है.

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क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे

वहीं, 18 मई को ही बस्तर के विकास और बदलाव को लेकर मुख्य सचिव गृह मंत्री शाह के सामने एक प्रेजेंटेशन भी देंगे. 19 मई को सुबह 11 बजे से मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे. प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दोपहर करीब 4 बजे दिल्ली रवाना हो जाएंगे.

पुलिस सुरक्षा कैंप बनेंगे जनसुविधा केंद्र

बस्तर के पुलिस सुरक्षा कैंप जनसुविधा केंद्र बनेंगे. बस्तर के नेतानार कैंप से 18 मई को इसकी शुरुआत होगी. नेतानार कैंप जनसुविधा केंद्र बन चुका है. 18 मई को गृह मंत्री अमित शाह इसका शुभारंभ करेंगे. इसके बाद बाकी कैंप भी जनसुविधा केंद्र बनेंगे. स्थानीय लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का यहां से फायदा मिलेगा.

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