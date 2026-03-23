बालोद में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार पिकअप पलटी, 2 की मौत; 12 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल

Balod News: बालोद जिले के मंगचुआ थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई है. यहां एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे दो महिलाओं की मौत हो गई और 12 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.
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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बालोद ज़िले में मंगचुआ थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. यहां भंवरमारा नेतराम टोला मोड़ के पास एक पिकअप गाड़ी अचानक बेकाबू होकर पलट गई, जिससे घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई और लोगों की चीख-पुकार सुनाई देने लगी. इस दुर्घटना में दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए.
नामकरण संस्कार से लौटते समय हुआ हादसा
बताया जा रहा है कि सभी लोग पद्देटोला गांव से एक नामकरण समारोह में शामिल होने के बाद लौट रहे थे. समारोह समाप्त होने के बाद, जब सभी लोग एक पिकअप ट्रक में वापस लौट रहे थे तो एक मोड़ पर ड्राइवर का गाड़ी से नियंत्रण हट गया, जिससे गाड़ी पलट गई. जैसे ही गाड़ी पलटी मौके पर चीख-पुकार मच गई. इस दौरान 2 महिलाओं की मौत हो गई. मृतकों की पहचान मन बाई (उम्र 68) और नंदिनी (उम्र 40) के रूप में हुई है.दोनों ही मृतिकाएं पद्देटोला की निवासी थीं.इसके अलावा, वाहन में सवार दर्जन भर से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं.
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कई लोगों की हालत गंभीर
इस भीषण सड़क हादसे की सूचना मिलते ही, मंगचुआ पुलिस की एक टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय निवासियों की सहायता से राहत कार्य शुरू कर दिया. सभी घायलों को लोहारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है. फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है.
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